La nueva amenaza de Trump a México: arancel del 5% por el Tratado de Aguas

Donald Trump lanzó una nueva amenaza contra México y dijo que aplicará un arancel del 5% a las exportaciones mexicanas si no se entrega la cuota de agua a Estados Unidos por la violación al Tratado de Aguas.

A través de redes sociales, el presidente Donald Trump señaló que el incumplimiento de México al Tratado de Aguas está dañando los cultivos y ganados de Texas, por lo que impondrá un nuevo arancel.

Donald Trump acusa a México de inclumplir tratado de aguas de 1944 (Michelle Rojas)

Donald Trump amenaza a México con arancel del 5% por el Tratado de Aguas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que México sigue violando el Tratado de Aguas y se rehúsa a liberar la cuota de más de 800 mil acres-pies de agua que “debe” por incumplir este acuerdo.

El presidente de Estados Unidos dio un ultimátum al gobierno de México y amenazó con imponer un arancel del 5% extra si no libera al menos 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre de 2025.

Según lo informado por Donald Trump, la documentación para imponer este arancel del 5% por el incumplimiento del Tratado de Aguas ya ha sido autorizada, pues México “no está respondiendo”.

Cabe mencionar que Donald Trump resaltó que “México tiene la obligación de solucionar esto ya”, pues mientras más tarde en liberar el agua, los agricultores y ganaderos saldrían mucho más afectados.