Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Acta 333, un acuerdo binacional que busca ponerle fin permanente a la crisis de aguas residuales del río Tijuana; te damos los detalles.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), los acuerdos firmados en el Acta 333 tendrán un efecto inmediato para garantizar su cumplimiento.

México y Estados Unidos pactan atender crisis de aguas residuales del río Tijuana; firman el Acta 333

La EPA anunció que México y Estados Unidos han firmado el Acta 333 para atender la crisis de aguas residuales del río Tijuana, que contempla las siguientes acciones binacionales:

Creación de una cuenta de operaciones y mantenimiento (O&M) en el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) para cubrir costos futuros, con recomendaciones en 12 meses

Desarrollo de un plan maestro de infraestructura hidráulica para Tijuana en seis meses

Creación de un grupo binacional para evaluar la viabilidad de un emisario submarino para la PTAR San Antonio de los Buenos y la ampliación de su capacidad de 18,26 MGD a 43,37 MGD

Construcción de una cuenca de sedimentos en el Cañón del Matadero antes de la temporada de lluvias 2026-2027

Construcción de la Planta de Tratamiento Tecolote-La Gloria con capacidad de 3 MGD para diciembre de 2028

México y Estados Unidos firman el Acta 333 para atender la crisis de aguas residuales del río Tijuana (Redes sociales)

Por su parte, el embajador Ronald Johnson señaló que la firma del Acta 333 es un avance histórico para la protección de la salud y del medio ambiente de las comunidades fronterizas.