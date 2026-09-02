Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, puso en duda que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pueda regresar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2030.

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 2 de septiembre, Sheinbaum aseguró que ve “muy difícil” que el PRI vuelva al poder y destacó la opinión negativa que, afirmó, mantiene el partido entre los mexicanos.

“Está muy difícil, ¿no? Creo que todavía, si preguntan qué partido tiene la opinión más negativa, sigue siendo el PRI”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se dieron luego de la reacción de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta.

El líder del partido tricolor había advertido que, si México continúa en las mismas condiciones, el PRI podría volver a la Presidencia de México.

Claudia Sheinbaum asegura que faltó tiempo para hablar de todos los avances en su Segundo Informe

A propósito de su Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum señaló que buscó realizar una presentación concreta sobre las acciones realizadas durante los primeros dos años de su administración.

Sin embargo, reconoció que no tuvo tiempo de mencionar todos los programas y acciones impulsados por su Gobierno, aunque descartó extender el informe durante varias horas.

La presidenta sostuvo que durante su mensaje presentó los principales avances de su administración, así como los cambios que, aseguró, han ocurrido en México desde el inicio de su Gobierno.

“Yo creo que el informe estuvo (...) qué hicimos, decir lo que hemos hecho y nos faltó, pero no íbamos a hacer un informe de cinco horas. Entonces dijimos lo principal de lo que hemos hecho, eso esencialmente, y qué fundamenta lo que estamos haciendo, qué cambios ha habido”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum afirma que la oposición no reconocerá los avances de su Gobierno

En este mismo contexto, Claudia Sheinbaum aseguró que la oposición no reconocerá los avances de su Gobierno y que mantendrá una postura contraria a las acciones de su administración.

La presidenta consideró que las diferencias de opinión forman parte de la democracia y señaló que los partidos de oposición tienen derecho a expresar sus posturas.

No obstante, sostuvo que lo más importante es la opinión de la mayoría de los mexicanos, al considerar que el pueblo es quien toma las decisiones sobre el rumbo del país.