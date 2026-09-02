El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reconoció los errores cometidos por el partido en el pasado durante la apertura del periodo ordinario de sesiones.

Durante la Sesión de Congreso General, Alejandro Moreno afirmó que los priístas no repetirán aquellas equivocaciones y sostuvo que la organización política debe ofrecer resultados.

Ante legisladores reunidos en la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno defendió la experiencia del PRI para gobernar, aunque admitió que el partido no es perfecto.

¿Qué dijo Alejandro Moreno sobre los errores del PRI?

Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo que los errores cometidos anteriormente por el PRI no volverán a repetirse, como parte de una responsabilidad hacia el futuro.

El dirigente afirmó que los priístas pueden ser objeto de rechazo o simpatía, pero consideró que existe una percepción ciudadana sobre su capacidad para gobernar.

En su intervención, Moreno aseguró que cuando el PRI está en el gobierno, las cosas funcionan y destacó que el partido sabe gobernar y entregar resultados.

Sin embargo, el dirigente reconoció explícitamente que la organización política no es perfecta, al tiempo que reivindicó su desempeño y experiencia frente a los ciudadanos.

Alejandro Moreno Cárdenas también planteó que quienes integran el Congreso tienen la obligación de defender a la patria y trabajar en favor de futuras generaciones.

Entre los principios que mencionó estuvieron la libertad, los derechos, las familias, la división de poderes, las instituciones y la democracia como elementos que deben protegerse.

El pronunciamiento ocurrió durante la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, en la Cámara de Diputados.