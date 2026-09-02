Toluca vs León se juegan el pase a la final de la Leagues Cup 2026. Miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horas. El partido semifinal lo transmite Imagen TV y Apple TV.

Partido: Toluca vs León

Fase: Semifinal

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Shell Energy Stadium

Transmisión: Imagen TV y Apple TV

Toluca vs León: Fecha para ver la semifinal de la Leagues Cup 2026

El miércoles 2 de septiembre de 2026 inician las semifinales de la Leagues Cup 2026 con el partido Toluca vs León.

Toluca vs León: Horario para ver la semifinal de la Leagues Cup 2026

El partido Toluca vs León está programado para iniciar a las 19:00 horas en la Leagues Cup 2026.

Toluca vs León: ¿Dónde ver la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Imagen TV y Apple TV transmiten el partido Toluca vs León en las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Partido: Toluca vs León

Fase: Semifinal

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Shell Energy Stadium

Transmisión: Imagen TV y Apple TV

Toluca busca ganar la Leagues Cup 2026. (Brandon / Brandon)

¿Cómo llegaron Toluca y León a las semifinales de la Leagues Cup 2026?

Toluca clasificó a la semifinal de la Leagues Cup 2026, tras derrotar 2-0 al Austin FC de las MLS.

León vive un gran momento como equipo y lo demostró eliminando en cuartos de final al Real Salt Lake con marcador de 3-0.