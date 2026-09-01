La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que fue restablecido al 100% el suministro de energía eléctrica a los usuarios afectados en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo, se ha restablecido al 100% el suministro de energía a usuarios afectados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.” CFE

A través de su cuenta oficial de X, la CFE señaló que las interrupciones fueron ocasionadas por afectaciones en dos líneas de alta tensión derivadas de actos de vandalismo.

CFE restableció al 100% la electricidad en estados afectados (@CFEmx / X)

CFE realizó trabajos ininterrumpidos para restablecer la luz en cuatro estados

Ante la situación, personal especializado de la CFE se trasladó a los sitios afectados para realizar labores de reparación y restablecimiento del servicio eléctrico.

La empresa aseguró que los trabajos se llevaron a cabo de manera ininterrumpida hasta lograr la recuperación total del suministro para los usuarios de las entidades afectadas.

“Personal especializado se trasladó al sitio y ejecutó labores ininterrumpidas de reparación y restablecimiento. Desde el primer momento, nos hemos mantenido en estrecha comunicación y coordinación con los gobiernos estatales y municipales para mantener informada a la población.” CFE

La CFE también destacó que, desde el primer momento, mantuvo comunicación y coordinación con los gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de mantener informada a la población sobre las acciones realizadas.

Finalmente, la Comisión Federal de Electricidad indicó que su personal permanecerá atento ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en la zona.

Asimismo, la CFE agradeció la comprensión de la ciudadanía durante las labores necesarias para recuperar el servicio eléctrico y atender las afectaciones provocadas por los actos de vandalismo.