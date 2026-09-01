Ricardo Salinas Pliego grabó un video frente al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, donde se encuentra recluido Vladimir Sklarov, acusado de fraude millonario.

Con tono sarcástico, el empresario mexicano comentó que acudió al MDC a “revisar si quedaba espacio disponible” para otros que “se han portado muy mal”, mensaje interpretado como una advertencia a políticos mexicanos.

Recordó que Vladimir Sklarov lo defraudó en 2021 con un esquema de empresas fantasma, lo que derivó en pérdidas de cientos de millones de dólares.

Ricardo Salinas Pliego visita la prisión donde está Vladimir Sklarov

Ricardo Salinas Pliego acudió a las inmediaciones del Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, pero únicamente para grabar un video-mensaje desde el exterior del penal.

Pasé a revisar si están vigentes las reservaciones para los que faltan de llegar - Confío en que sea pronto ! pic.twitter.com/zO7T5mdcD3 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 1, 2026

Durante su grabación frente a la cárcel, el empresario mexicano bromeó diciendo que pasó a revisar si todavía quedaba espacio disponible o si seguían vigentes las “reservaciones para dos o tres que se han portado muy mal”.

El mensaje fue interpretado como una advertencia dirigida a políticos mexicanos con quienes ha mantenido una rivalidad en los últimos meses.

En el video, Ricardo Salinas Pliego recordó que en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn terminan “las personas que se portan mal”, por lo que recordó algunos que se encuentran en el lugar.

Sin embargo, afirmó que de todos los personajes encerrados, el que “realmente más gusto” le daba que estuviera adentro era el “señor Vladimir Escarov”.

Para contrastar su situación con la de los internos, Salinas Pliego cerró su grabación asegurando que él se encontraba “vivito y coleando” y listo para ir a disfrutar de una comida en un lujoso restaurante italiano en la ciudad.

¿Por qué a Ricardo Salinas Pliego le da gusto ver que Vladimir Sklarov está en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn?

En 2021, Salinas Pliego buscaba un préstamo de entre 100 y 115 millones de dólares para sus negocios. Fue entonces cuando Sklarov y sus cómplices entraron en escena utilizando identidades y empresas falsas.

Se presentaron bajo la compañía fantasma Astor Asset Group, afirmando falsamente que estaban respaldados por la histórica y multimillonaria familia Astor de Nueva York.

Para consumar el engaño, un cómplice de Sklarov fingió ser “Thomas Mellon” (apellido de otra dinastía muy rica en Estados Unidos) y se reunió con los asesores del magnate desde un yate de lujo.

Salinas Pliego cayó en la trampa, firmó el acuerdo y entregó como garantía acciones de Grupo Elektra valuadas en aproximadamente 416 a 450 millones de dólares, bajo la condición estricta de que debían mantenerse en custodia y no ser vendidas.

Sin embargo, el modus operandi de Sklarov consistió en lo siguiente:

Liquidó ilegalmente las acciones de Salinas Pliego casi de inmediato en el mercado financiero.

Utilizó una pequeña fracción del dinero de la venta para financiar el préstamo original que le entregó a Salinas y se quedó con el resto de los cientos de millones de dólares.

Transfirió las ganancias a cuentas bancarias en Mónaco a nombre de sus propios familiares.

Salinas Pliego no descubrió que sus acciones habían sido vendidas sin su autorización sino hasta julio de 2024.

Vladimir Sklarov fue arrestado el 2 de mayo de 2026 en el aeropuerto O’Hare de Chicago cuando intentaba huir a Grecia, donde llevaba una vida de lujos con el dinero obtenido del fraude.

Un juez estadounidense le negó la prisión domiciliaria debido a que es considerado un altísimo riesgo de fuga por poseer múltiples pasaportes y cuentas internacionales, además de contar con antecedentes de mentir bajo juramento.