La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, acusó que Morena, PRI y PAN están incurriendo en presuntos actos anticipados de campaña de cara a las elecciones 2027.

Debido a lo anterior, la legisladora federal adelantó que va a presentar una queja en contra del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

La diputada de MC resaltó que también prepara acciones en contra del PRI y PAN, pues advirtió que han llevado a cabo acciones que podrían configurar actos anticipados de campaña.

Laura Ballesteros (Laura Ballesteros)

MC denunciará actos anticipados de Morena en Querétaro por nombramiento de Santiago Nieto

El 26 de agosto de 2026, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena nombró a Santiago Nieto Castillo como su Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación en Querétaro.

De manera informal, el nombramiento del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) implica que será el candidato del partido a la gubernatura del estado durante las elecciones 2027.

Ante ello, Movimiento Ciudadano acusó que Morena está incurriendo en actos anticipados de campaña, pues la diputada federal Laura Ballesteros señaló que el nombramiento viola los tiempos electorales.

Santiago Nieto es elegido por Morena como su candidato en Querétaro. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Al respecto, la legisladora de MC dijo que los nombramientos en realidad son designaciones de candidatos y precandidatos durante tiempos que no corresponden a la legalidad en materia electoral.

Aunado a lo anterior, Laura Ballesteros advirtió que ya se está desplegando publicidad aérea y por medio de redes sociales, lo que tendría que ser investigado por las autoridades para determinar gastos y origen de los recursos.

Bajo dicho panorama, indicó que así como se presentó una denuncia por los actos anticipados de campaña de Morena ante el INE, en los próximos días se hará lo propio ante el IEEQ.

Movimiento Ciudadano también irá contra PRI y PAN

Al anunciar la queja que se presentará contra Morena por incurrir en actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones 2027, la diputada de MC, Laura Ballesteros, adelantó que también se impulsarán quejas contra PRI y PAN.

Sobre ello, la legisladora sostuvo que el representante de MC ante el INE seguirá denunciando las violaciones que ha cometido no solo Morena, sino PAN y PRI durante las últimas semanas.

“El PAN también está adelantando los tiempos, está corrompiendo la ley electoral y, de nuevo, la gente lo tiene que saber porque los políticos que corrompen el proceso para gobernar hacen gobiernos corruptos” Laura Ballesteros

En específico, advirtió que ha sido Acción Nacional el partido que también se ha adelantado a los tiempos con la presentación de algunos perfiles que serían candidatos durante la próxima contienda electoral.