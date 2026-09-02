Carlos Puente Salas, diputado del Partido Verde, reafirmó la alianza con Morena después del Segundo Informe de Claudia Sheinbaum, asegurando que en el PVEM “no venimos a ocupar espacios”.

“Hoy le decimos con todas sus letras; cuenta usted (Claudia Sheinbaum) con las mujeres y hombres de nuestro partido para acompañarla. Usted sabe bien que el Verde no llega a pedir, el Verde llega a sumar. No venimos a ocupar espacios, venimos a jalar parejo”. Carlos Puente Salas, diputado del Partido Verde.

El diputado también aseguró a Claudia Sheinbaum que el Partido Verde no defraudará a los mexicanos que votaron por ellos, ya sea desde el Congreso o cualquier otro espacio de representación.

La aclaración se da en medio de “roces” entre Morena y el Partido Verde en San Luis Potosí, donde el actual gobernador Ricardo Gallardo buscaría impulsar la candidatura de su esposa, pese al rechazo al nepotismo.

Partido Verde refrenda lealtad a Claudia Sheinbaum y destaca situación en San Luis Potosí

Durante la Sesión de Congreso General para la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, el diputado Carlos Puente Salas hizo énfasis en la alianza del Partido Verde con Morena.

“Las y los legisladores del Partido Verde refrendamos nuestro firme compromiso con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”. Carlos Puente Salas, diputado del Partido Verde.

El diputado también destacó que el Partido Verde se ha ganado la confianza de millones de mexicanos y ha asumido la responsabilidad de gobernar, poniendo el ejemplo de San Luis Potosí.

“Ejemplo de ello es San Luis Potosí, donde las y los potosinos se benefician de un gobierno que construye infraestructura y obra pública” Carlos Puente Salas, diputado del Partido Verde.

Subrayó principalmente el trabajo de Ricardo Gallardo, cuyo gobierno siempre aparece en las listas de los gobernadores mejor evaluados; “así respaldamos a nuestra presidenta, con trabajo y resultados”, dijo.

A pesar de las recientes tensiones políticas en el estado, Carlos Puente Salas reafirmó su compromiso de colaborar estrechamente con la presidenta Claudia Sheinbaum y apoyar su proyecto de gobierno.

Gobernadores de Morena reconocen Segundo Informe de Claudia Sheinbaum. (Cortesía)

Morena y el Partido Verde enfrentan tensiones por su alianza en San Luis Potosí

La alianza entre Morena y el Partido Verde en San Luis Potosí vive momentos de tensión de cara a las elecciones de 2027, debido a desacuerdos en torno a la posible candidatura de Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

Incluso, la misma presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, reconoció que ambos partidos podrían competir por separado en la entidad, toda vez que Morena mantiene su rechazo al nepotismo.