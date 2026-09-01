El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ingresó a la Cámara de Diputados varias cajas con 40 megáfonos y un féretro, por lo que se espera un “show” durante la instalación del Congreso de la Unión.

Este martes 1 de septiembre, los legisladores se reunirán para instalar el período de sesiones y recibirán el Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque el PRI se prepara para dar un show.

PRI lleva a la Cámara de Diputados 40 megáfonos, un féretro y más elementos para dar un “show”

De acuerdo con la información, el priísta Humberto Ambriz ingresó a la Cámara de Diputados con cajas llenas de megáfonos, por lo que se espera un espectáculo para la sesión de las 5:00 de la tarde.

PRI prepara “show” en Cámara de Diputados: lleva 40 megáfonos y un féretro (@letroblesrosa)

Se espera que cada representante de los grupos parlamentarios suban a la tribuna para exponer su agenda, prioridades legislativas y su respectiva postura política frente a la situación actual del país.

La bancada del PRI presentaría su “show” durante la intervención en tribuna de Alejandro Moreno, quien se espera que encabece a los priístas en la Sesión de Congreso General.

Los legisladores del PRI tendrían previsto utilizar los megáfonos como parte de su estrategia para protestar dentro de San Lázaro en caso de que sus micrófonos sean apagados durante la sesión.

Además de los 40 megáfonos, se tiene contemplado el uso de un féretro blanco y sombreros ensangretados, que ya se han ocupado en otras cosasiones en forma de “protesta” por el asesinato de Carlos Manzo.

PRI prepara “show” en Cámara de Diputados: lleva 40 megáfonos y un féretro (Captura de pantalla)

El show que planea el PRI será un reto para Raúl Bolaños-Cacho Cué, quien recientemente fue elegido como presidente de la Cámara de Diputados y quien preside hoy la Sesión de Congreso General.