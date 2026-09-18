Claudia Sheinbaum llamó a la revisión de la actuación del coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, tras su polémica respuesta ante la falta de insumos para cirugía.

“Lo tiene que revisar el director general del IMSS-Bienestar... Han habido algunos videos que han salido del coordinador de Veracruz, pues hay que evaluar con el propio director general del IMSS-Bienestar la tarea que está cumpliendo” Claudia Sheinbaum

Desde la mañanera del 18 de septiembre, la presidenta señaló que corresponde al IMSS-Bienestar revisar las acciones del coordinador y tomar las medidas necesarias de acuerdo con su desempeño.

Esto luego del video que se viralizó, donde Roberto Ramos Alor donde responde a los médicos que exigen insumos que “no operen” si se sienten ofendidos por no tener las herramientas que necesitan.

“Es sentido común, si usted no quiere operar y no participar pues no opere, no opere sencillamente porque usted se siente ofendida porque no tiene las herramientas para operar. No opere, así de sencillo” Roberto Ramos Alor

Sheinbaum pide valorar actuación de Roberto Ramos Alor y no solo un video en redes

Claudia Sheinbaum pidió al IMSS-Bienestar valorar la actuación del coordinador en Veracruz, Roberto Ramos Alor, y no basarse solo en un video.

De acuerdo con la presidenta, se debe de evaluar cómo está cumpliendo con la tarea en Veracruz para determinar si es necesario o no un cambio en la coordinación.

“Hay que ver en particular, no por un video sino en general cuál es la actuación general del coordinador estatal para saber si es necesario el cambio o no” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que se debe investigar si lo visto en el video representa la actuación del funcionario porque podría ser “una declaración desafortunada”.

Además, aseguró que si el IMSS-Bienestar “está funcionando muy bien” se deberá imponer un llamado de atención.

“Puede ser una declaración desafortunada de él pero a lo mejor está funcionando muy bien todo y en todo caso hay un llamado de atención” Claudia Sheinbaum

“Es sentido común”: Roberto Ramos Alor enfrenta a médicos por reclamos de insumos

Roberto Ramos Alor se vio envuelto en la polémica tras viralizarse un video de una reunión con médicos que exigen insumos para cirugías en IMSS-Bienestar en Veracruz.

El coordinador resaltó que se trata de “sentido común” esperar a que haya abasto y reclamó que si se sienten ofendidos por no tener las herramientas necesarias, no operen.

“Es sentido común, si usted no quiere operar y no participar pues no opere, no opere sencillamente porque usted se siente ofendida porque no tiene las herramientas para operar. No opere, así de sencillo” Roberto Ramos Alor

Asimismo, les recordó a los residentes que es la institución quien tiene el control de los reportes sobre su desempeño como médicos.

Tras la difusión del video, el IMSS-Bienestar resaltó que las declaraciones de Roberto Ramos Alor “no representan la posición de la institución, no son acordes con los principios de respeto y diálogo que deben prevalecer con el personal médico en formación”.