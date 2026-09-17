En medio de las críticas por su gestión y dichos a médicos, el coordinador estatal de IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, evitó responder a reporteros por el desabasto de medicamentos.

Reporteros: Doctor ¿Cómo va el tema de medicamentos? ¿Ya está al 90%? Roberto Ramos Alor: Ahorita le doy información Entrevista a Roberto Ramos Alor

Aunque Roberto Ramos Alor no regresó con los reporteros a aclarar el tema de los medicamentos, en una entrevista dijo que el abastecimiento iba “muy bien” y “muy dinámico”.

Roberto Ramos Alor también reaccionó a las exigencias de su renuncia, comentando que su despido es decisión de Rocío Nahle y de autoridades del IMSS-Bienestar.

“Vamos bien”: Roberto Ramos Alor sobre abasto en IMSS-Bienestar Veracruz

En un breve mensaje, Roberto Ramos Alor comentó que va bien el tema de abasto de medicamentos en el IMSS-Bienestar Veracruz y que sigue “trabajando lo mejor que se puede”.

Además, recordó que ya dio un mensaje de disculpa por el video en el que aparece burlándose y amenazando a residentes que pedían materiales quirúrgicos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

“Vamos bien, estamos caminando bien y aportando lo mejor que se pueda. Ya se dio un mensaje, en su momento se dio una disculpa por la situación que ustedes ya conocen y ahorita, en este momento, seguimos trabajando”. Roberto Ramos Alor, coordinador de IMSS-Bienestar en Veracruz

Roberto Ramos Alor (Especial)

“Es decisión de la gobernadora”: Roberto Ramos Alor reacciona a peticiones de su renuncia

Al ser cuestionado por su posible renuncia tras las recientes protestas en su contra, Roberto Ramos Alor dijo que su futuro en el IMSS-Bienestar en Veracruz es decisión de la gobernadora Rocío Nahle.

Agregó que corresponde a las autoridades del IMSS-Bienestar Federal determinar si continúa o no en su cargo, por lo que, por ahora, seguirá trabajando en su puesto.