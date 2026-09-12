Tras la difusión de sus polémicos comentarios sobre la falta de insumos para cirugía, en redes sociales exigen la renuncia de Roberto Ramos Alor como coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz.

La moción fue respaldada desde los Comités Directivos del PAN y Movimiento Ciudadano, quienes alistan denuncias por considerar el trato de Roberto Ramos Alor como “indolente” y “riesgoso” para la vida.

Por su parte, el IMSS-Bienestar se deslindó del también diputado de Morena y anunció medidas correctivas, aunque no señaló cuáles ni se posicionó sobre las demandas de médicos.

PAN y Movimiento Ciudadano exigen renuncia y alistan denuncia contra Roberto Ramos Alor

En redes sociales se viralizó el momento en el que Roberto Ramos Alor contesta de forma irónica a médicos residentes que denunciaban la falta de insumos de cirugía para poder operar a sus pacientes.

“Si usted no quiere operar y no participar, no opere, no opere sencillamente”. Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Veracruz

Tras la difusión del video, el PAN en Veracruz exigió la renuncia de Roberto Ramos Alor, al considerar que sus declaraciones reflejan una falta de sensibilidad a médicos y pacientes.

Además, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para asegurar la protección del personal médico ante cualquier acto de intimidación o abuso de autoridades.

“En Veracruz hay hospitales sin medicamentos, médicos sin insumos y pacientes que pagan las consecuencias con cancelación de cirugías por falta de material, el resultado de una mala gestión en los servicios de salud pone en riesgo la vida y la integridad de las personas” PAN en Veracruz

Movimiento Ciudadano en Veracruz señaló que la destitución no será suficiente, por lo que adelantó que interpondrá una denuncia penal contra el funcionario por “poner en riesgo la vida” de miles de veracruzanos.

“Hoy no basta con un correctivo, no basta incluso con que los cesen, vamos a denunciar el concurso de delitos que hoy lastima a los veracruzanos” Movimiento Ciudadano en Veracruz

Roberto Ramos Alor (Especial)

IMSS-Bienestar se deslinda de Roberto Ramos Alor

Después de la polémica, Roberto Ramos Alor ofreció una disculpa pública a los médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

“Quiero ofrecer por este medio una disculpa pública a las y los médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz por las expresiones que realicé durante una reunión”. Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Veracruz

Por su parte, el IMSS-Bienestar se deslindó de las declaraciones y señaló que no representan la postura de la institución.

Además, informó que se tomarían medidas correctivas, mientras continúan los reclamos por la falta de medicamentos, material quirúrgico e insumos.

A su vez, la gobernadora Rocío Nahle rechazó las declaraciones de Ramos Alor, aunque no anunció públicamente que vaya a solicitar su renuncia.