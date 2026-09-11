Roberto Ramos Alor es un médico y funcionario público veracruzano que actualmente se desempeña como coordinador estatal de IMSS-Bienestar en Veracruz.

Su trayectoria ha estado ligada tanto al sector salud como a la actividad política, ocupando cargos de relevancia en instituciones hospitalarias y en la administración pública estatal.

Aunque ha sido reconocido por acciones relacionadas con la atención médica y la distribución de insumos en el sistema de salud, también ha enfrentado cuestionamientos durante su gestión al frente de la Secretaría de Salud de Veracruz, particularmente por señalamientos relacionados con el abasto de medicamentos.

Roberto Ramos Alor (Especial)

¿Quién es Roberto Ramos Alor?

Roberto Ramos Alor es un médico y funcionario veracruzano, originario de Minatitlán, que actualmente funge como coordinador estatal de IMSS-Bienestar en Veracruz.

En ese puesto, la gobernadora Rocío Nahle ha reconocido su desempeño en:

Distribución de Camionetitas de la Salud

Entrega de insumos

Atención hospitalaria

Contratación de personal

Diputado por Morena, el funcionario cuenta con antecedentes de controversias por desabasto de medicamentos durante su paso por la Secretaría de Salud de Veracruz, cargo que ocupó entre 2018 y 2022.

El momento más tenso ocurrió cuando familiares de pacientes, incluidos niños con cáncer, denunciaron la escasez de insumos, mientras se comprobaba la existencia de miles de medicamentos guardados.

Roberto Ramos Alor (Especial)

¿Cuántos años tiene Roberto Ramos Alor?

Roberto Ramos Alor nació el 6 de junio de 1951, por lo que tiene 75 años hasta la publicación de esta nota.

¿Quién es la esposa de Roberto Ramos Alor?

Roberto Ramos Alor está casado con la doctora Marisela Rodríguez Cabrera.

¿Qué estudió Roberto Ramos Alor?

Roberto Ramos Alor tiene una licenciatura en Medicina como Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Roberto Ramos Alor (Especial)

¿En qué ha trabajado Roberto Ramos Alor?

Roberto Ramos Alor ha ocupado distintos cargos en el sector salud. Su experiencia incluye:

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz

Director del Hospital General Valentín Gómez Farías

Médico de Base adscrito al Hospital General de Zona No. 36 IMSS en Coatzacoalcos, Veracruz

Jefe de Enseñanza e Investigación del Hospital General de Zona No. 36 IMSS en Coatzacoalcos, Veracruz

En el ámbito político, destacan:

Integrante de Morena

Consejero estatal del PRD

También mantiene actividad empresarial como propietario del restaurante Puerto Rico, Las Barrillas y Asadero 619.

Roberto Ramos Alor se disculpa por comentarios en el IMSS-Bienestar en Veracruz

Tras la polémica, Roberto Ramos Alor difundió una disculpa pública a los médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

“Quiero ofrecer por este medio una disculpa pública a las y los médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz por las expresiones que realicé durante una reunión”. Roberto Ramos Alor, coordinador estatal de IMSS-Bienestar en Veracruz

Por su parte, el IMSS-Bienestar se deslindó de las declaraciones y señaló que no representan la postura de la institución.

Además, informó que se tomarían medidas correctivas, mientras continúan los reclamos por la falta de medicamentos, material quirúrgico e insumos.