Alejandro Mario Álvarez Puga, el cuñado de Inés Gómez Mont y hermano de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido en Cancún pues estaría implicado en la misma red con operaciones ilegales que el matrimonio.

Pero ¿qué más se sabe sobre Alejandro Mario Álvarez Puga? Aquí te lo contamos con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Alejandro Mario Álvarez Puga es detenido en Cancún

¿Quién es Alejandro Mario Álvarez Puga?

Alejandro Mario Álvarez Puga es un empresario mexicano, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, famoso por ser esposo de la conductora Inés Gómez Mont.

El nombre de Alejandro Mario Álvarez Puga no era objeto público, hasta que se dio a conocer su detención y su relación con el prófugo Víctor Manuel Álvarez Puga.

¿Qué edad tiene Alejandro Mario Álvarez Puga?

Se desconoce la edad de Alejandro Mario Álvarez Puga.

¿Quién es la esposa de Alejandro Mario Álvarez Puga?

No se sabe si Alejandro Mario Álvarez Puga tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Mario Álvarez Puga?

Se desconoce el signo zodiacal de Alejandro Mario Álvarez Puga.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Mario Álvarez Puga?

Se desconoce si Alejandro Mario Álvarez Puga tiene hijos.

¿Qué estudió Alejandro Mario Álvarez Puga?

Se desconoce el grado de estudios de Alejandro Mario Álvarez Puga.

¿En que ha trabajado Alejandro Mario Álvarez Puga?

Alejandro Mario Álvarez Puga es empresario, pero no se conoce bajo qué giro desempeña este trabajo.

Alejandro Mario Álvarez Puga es detenido en Cancún

El cuñado de Inés Gómez Mont fue detenido en la zona hotelera de Kukulcán en Cancún, para más tarde ser trasladado al Reclusorio Sur de la CDMX.

Según el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Mario Álvarez Puga fue detenido la noche del 9 de julio de 2026.

Aunque aún no se han dado detalles del motivo por el que Alejandro Mario Álvarez Puga fue detenido, se sabe que actualmente está en el Reclusorio Sur de la CDMX.

Alejandro Mario Álvarez Puga es detenido en Cancún. (consultasdetenciones)

Se cree que Alejandro Mario Álvarez Puga fue detenido por la vinculación con la red de negocios ilegales donde están entrometidos Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.

Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en 2025 en Estados Unidos, pero el país negó la extradición a México pese a la ficha de búsqueda por la Interpol.