Claudia Sheinbaum solicitó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, un informe sobre el multihomicidio en Zacatecas.

Así como informó que el Gabinete de Seguridad ya colabora con la Fiscalía de Zacatecas para esclarecer los hechos y dar con los responsables de la muerte de 10 personas entre los que se encuentran empresarios, ganaderos y exfuncionarios.

“Se trabaja con el Gabinete de Seguridad para poder detener a los responsables” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum también confirmó que la seguridad en la entidad se ha reforzado; sin embargo, no ahondó en detalles.

“Sí, se va a reforzar la seguridad en la entidad” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Actualmente el estado es cuidado y vigilado por 800 elementos federales y militares así como por 400 efectivos adicionales del Ejército y la Guardia Nacional.

Existe una coordinación directa con la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Y se ha fortalecido la comunicación con entidades vecinas como Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí y Durango para cercar a los grupos criminales.

No hay detenidos

Hasta el momento de redactar esta nota, autoridades de Zacatecas no han reportado la detención de personas relacionadas con el multihomicidio de 10 personas.

Las investigaciones continúan. La primera hipótesis incluye una posible red de extorsión y la eventual colusión de servidores públicos del municipio de Fresnillo.

A fin de esclarecer este hecho se lleva a cabo un análisis financiero así como se analizan pruebas periciales, evidencia balística, videograbaciones y vehículos.

Aunado a esto, la Fiscalía llamó a la población a colaborar con información que permita identificar a los responsables.

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, calificó este suceso como una barbarie, así como aseguró que se aplicará todo el peso de la ley para evitar la impunidad en el caso.

“Quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello. Habrá justicia, no impunidad. Como lo hemos hecho ya en otros casos” David Monreal. Gobernador de Zacatecas