Claudia Sheinbaum reaccionó a la disculpa de El Universal al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de la publicación de una entrevista falsa a Carlos Monsiváis.

La presidenta señaló que esta disculpa pública es de reconocimiento, ya que, aunque hay diferencias entre el medio y los gobiernos de transformación, decidieron aceptar la falla.

“Quiero reconocer al Universal por la disculpa que hicieron, tanto a la familia de Monsiváis como al presidente López Obrador” Claudia Sheinbaum

Cabe destacar que la publicación de la entrevista falsa en la que se atribuyen declaraciones contra AMLO a Carlos Monsiváis ya fue retirada del medio de comunicación.

Sheinbaum aplaude que El Universal no se “hizo pato” y se disculpó con AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es de reconocimiento para El Universal que hayan ofrecido disculpas públicas a AMLO y a Carlos Monsiváis por la entrevista falsa publicada el pasado 18 de junio.

De acuerdo con la presidenta, sería fácil publicar algo y luego “hacerse pato”; sin embargo, al detectar que la supuesta entrevista tenía falta de verdad, decidió disculparse.

“Nuestro reconocimiento porque una cosa es publicar algo y después ‘hacerse pato’ y en este caso, cuando descubren que había mentira en la publicación que había falta de verdad, hay una disculpa pública” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que tanto la disculpa como su reconocimiento por éste hecho es de resaltar ya que no es secreto para nadie las diferencias que tiene su gobierno con el medio.

Esto por considerar que El Universal presenta noticias falsas o exageradas, de las que se habla como derecho de réplica desde sus mañaneras.

“Creo que tenemos…diferencias por la manera en la que El Universal presenta noticias que nosotros muchas veces consideramos falsas o exageradas y lo mencionamos en la mañanera pero, particularmente sobre la nota del presidente López Obrador, habla bien de El Universal que hayan hecho esta disculpa pública” Claudia Sheinbaum

El Universal se disculpa con AMLO y Carlos Monsiváis por publicar entrevista falsa

El Universal ofreció disculpas públicas al expresidente AMLO dos semanas después de la polémica entrevista apócrifa con Carlos Monsiváis publicada el 18 de junio.

“Hace unos días, ofrecimos a la familia del escritor Carlos Monsiváis y a nuestros lectores una disculpa pública… Hoy reafirmamos esa disculpa y la hacemos extensiva al expresidente Andrés Manuel López Obrador” El Universal

El medio ya se había disculpado con la familia del escritor el 26 de junio, pero hasta el 2 de julio extendió la disculpa a AMLO, reconociendo que el contenido difundido no pudo ser sustentado.

Previo a dicha disculpa, El Universal también ofreció una disculpa pública a la familia del escritor Carlos Monsiváis tras la entrevista firmada por Edmundo Cázares.

“Esta casa editorial ofrece una disculpa por la publicación de una entrevista en la que se citan palabras del escritor Carlos Monsiváis cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor, Edmundo Cázares” El Universal

La editorial reconoció que la veracidad del texto “no pudo ser sustentada” al no contar con la grabación solicitada al autor.