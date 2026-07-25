Durante su gira de trabajo en Cuautla, Morelos, Claudia Sheinbaum instruyó al gabinete de seguridad nacional a reforzar la presencia de la Guardia Nacional en el municipio, tras la detención del alcalde Jesús Corona Damián por presuntos vínculos con grupos criminales.

“Di instrucciones a la Guardia Nacional para que tenga mayor presencia aquí en el municipio de Cuautla“ Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la asamblea informativa de Vivienda para el Bienestar, Claudia Sheinbaum destacó que la estrategia busca recuperar la paz mediante acciones integrales que incluyen educación y empleo para jóvenes, además de un despliegue federal coordinado con autoridades estatales.

“Vamos a construir juntas y juntos la paz y la justicia en este maravilloso municipio" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum ordena reforzar presencia de la Guardia Nacional en Cuautla

En una gira de trabajo por Cuautla, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó al gabinete de seguridad nacional reforzar la presencia de la Guardia Nacional en Cuautla.

Esta medida forma parte de una estrategia integral para recuperar la paz tras la reciente detención del presidente municipal por presuntos vínculos con grupos delictivos.

Durante la asamblea informativa de “Vivienda para el Bienestar” celebrada este 25 de julio de 2026, la presidenta de México reconoció que, aunque se han dado pasos, aún queda trabajo por hacer en materia de seguridad.

“Di instrucciones a la Guardia Nacional para que tenga mayor presencia aquí en el municipio de Cuautla“, afirmó Claudia Sheinbaum ante los asistentes, destacando la necesidad de una coordinación estrecha entre el gobierno federal y el estatal.

Sheinbaum ofrece a Cuautla atención a las causas con educación y empleo

La estrategia anunciada no se limita únicamente al despliegue de fuerzas federales. Claudia Sheinbaum enfatizó que la construcción de la paz requiere atender las causas de la violencia, centrándose especialmente en la juventud.

Al detectar un déficit importante en la infraestructura educativa pública local —donde existen solo 5 preparatorias públicas frente a más de 50 privadas— la presidenta instruyó al secretario de Educación, Mario Delgado, a construir al menos 10 nuevas preparatorias “Margarita Maza” en el municipio.

Asimismo, anunció que a partir de la próxima semana iniciará el programa “casa por casa”, donde brigadas del gobierno buscarán a jóvenes que no asisten a la escuela para integrarlos al sistema educativo.

En paralelo, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, llevará a Cuautla el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para fomentar el empleo y beneficiar a los comercios locales.

Sheinbaum se compromete a regresar a Cuautla en tres meses

El anuncio presidencial ocurre en un clima de tensión política tras la captura de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, quien fue detenido el 30 de mayo de 2026 en Acapulco, Guerrero, como parte del operativo “Enjambre” realizado por fuerzas federales.

La Fiscalía General del Estado de Morelos vinculó a Jesús Corona Damián con grupos criminales que operan en la región.

“Vamos a construir juntas y juntos la paz y la justicia en este maravilloso municipio”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien además hizo un llamado a las familias para atender a sus hijos y evitar que se sumen a las filas de la delincuencia.

Claudia Sheinbaum se comprometió a regresar a Cuautla en tres meses para supervisar los avances de estas instrucciones y dialogar personalmente con los comerciantes para evaluar la efectividad de la presencia de la Guardia Nacional en la zona.