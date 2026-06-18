Salvador Molina, alcalde suplente de Cuautla, Morelos, denunció amenazas de muerte contra él y su familia luego de asumir la administración del ahora detenido Jesús Corona Damián.

Sabemos que el alcalde ha denunciado amenazas contra él y su familia y ya estamos coordinando acciones inmediatas con la Fiscalía morelense Edgar Maldonado, secretario de Gobierno de Morelos

De acuerdo con reportes, el alcalde suplente se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto (FIDAI) para interponer una denuncia formal tras recibir amenazas.

Salvador Molina habría dicho que grupos criminales lo han amenazado en narcomensajes para que renuncie al cargo en un plazo de tres días, ya que, de lo contrario, lo dañarían a él y su familia.

Jesús Corona Damián (Jesús Corona Damián | FB )

Grupos criminales amenazaron a Salvador Molina para que renuncie a Cuautla

El grupo “Gente Nueva”, vinculada al Cártel de Sinaloa, fue señalado como el presunto grupo que colocó un narcomensaje cerca del domicilio de la hija de Salvador Molina, donde le advierten que dañarán a su familia si no deja el cargo.

En respuesta a las denuncias de Salvador Molina, el secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado, garantizó que la gobernabilidad, la seguridad y la tranquilidad están aseguradas en Cuautla.

Asimismo, destacó que existe una coordinación permanente entre el gobierno de Morelos y los municipios donde se ha llevado a cabo el Operativo Federal Enjambre.

Salvador Molina, alcalde suplente de Cuautla, denuncia amenazas de muerte

Jesús Corona fue detenido por delincuencia organizada y permanece en el Cefereso, Sonora

Jesús Corona, exalcalde de Cuautla, fue detenido a finales de mayo luego de permanecer varios días prófugo. Su captura se dio en el marco de las investigaciones por el Operación Enjambre en Morelos.

Desde el año 2025, Omar García Harfuch informó que se abrió una carpeta de investigación contra Jesús Corona por una reunión con Júpiter “N” El Barbas, supuesto líder del Cártel de Sinaloa en Morelos.

Actualmente permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 (Cefereso Sonora), por el presunto delito de delincuencia organizada y extorsión.