Claudia Sheinbaum aclaró que la intención de cambiar el calendario escolar no fue una “ocurrencia” de Mario Delgado, sino un acuerdo previo votado por los secretarios de educación estatales.

“Es muy importante que se sepa que el calendario escolar que anunció el secretario de Educación, Mario Delgado, fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de Educación del país” Claudia Sheinbaum

Destacó que se convocó a nuevas reuniones para buscar un conceso definitivo sobre el calendario escolar, luego de las críticas de padres de familia y diversos sectores.

Claudia Sheinbaum asegura que cambios al calendario escolar fue una decisión votada y no una “ocurrencia” de Mario Delgado

Claudia Sheinbaum respaldó al secretario de Educación, Mario Delgado, tras la controversia generada por los cambios propuestos al calendario escolar 2025-2026.

Aclaró que la intención de concluir las clases el 5 de junio no fue una decisión arbitraria por parte de Mario Delgado, sino un acuerdo previo votado por los secretarios de educación estatales.

Claudia Sheinbaum puntualizó que varios gobernadores salieron a decir que no están de acuerdo con los cambios al calendario escolar.

Sin embargo, los secretarios de Educación de las 32 entidades del país lo habían aprobado, por lo que no se trató de una “ocurrencia” de Mario Delgado.

“Ahora salieron gobernadores diciendo que no están de acuerdo, y tienen derecho a decir que no están de acuerdo, pero sus secretarios de Educación lo aprobaron el viernes. No fue una decisión, una ocurrencia de Mario, sino a petición de muchos maestros y de padres de familia que se hizo este planteamiento y todos lo votaron” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum lamentó que se creó una campaña en contra de Mario Delgado por la propuesta del cambio al calendario escolar en la que “todo el mundo opinó”.

Claudia Sheinbaum revela que en las nuevas reuniones el planteamiento será que se conserven las seis semanas de vacaciones

Ante las quejas de padres de familia y diversos sectores, el Gobierno federal convocó a nuevas reuniones para buscar un consenso definitivo sobre el calendario escolar.

El objetivo central de estas revisiones con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas es garantizar que se respeten las seis semanas de vacaciones tradicionales sin perjudicar el aprovechamiento académico de los estudiantes.

“También hay que escuchar lo que se plantea. Entonces, se plantearon vacaciones muy largas. Entonces, el planteamiento ahora, pues, es que se conserven las seis semanas de vacaciones y se va a volver a reunir este consejo de educación donde participan todos los secretarios, hoy a las 10:00 de la mañana, para recoger esta visión de algunos padres y madres de familia” Claudia Sheinbaum

Será tras estas nuevas reuniones que se definan posibles ajustes al calendario escolar para que algunas entidades adelanten fechas mientras otras conserven el calendario habitual.

“En la idea de que solo sean seis semanas de vacaciones, como siempre ha sido, y que a lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior, pero vamos a esperar a las 10:00 de la mañana la decisión” Claudia Sheinbaum

La mandataria explicó que el nuevo análisis permitirá escuchar la opinión de madres, padres de familia y autoridades locales que expresaron inquietudes sobre el posible recorte del calendario académico.

“Y el objetivo es que sea una decisión de consenso, como fue la decisión del viernes. Ahora hay que escuchar y esencialmente es que se mantengan las seis semanas de vacaciones” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum insistió en que la intención no es perjudicar la formación educativa, sino encontrar un equilibrio entre las condiciones climáticas, la organización del Mundial 2026 y el cumplimiento del programa escolar.