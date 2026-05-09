La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que los cambios al calendario escolar de la SEP afectará a miles de familias mexicanas pues deberán reorganizar sus actividades.

En un pronunciamiento, la CNDH expresó preocupación por la decisión de concluir el ciclo escolar el próximo 5 de junio debido a las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol 2026.

CNDH preocupada en impacto en familias por cambios al calendario escolar de SEP

La CNDH sostuvo que recortar el calendario escolar no solo debe analizarse desde la coyuntura climática y logística, sino también considerando el impacto social y laboral que tendrá en las familias mexicanas.

CNDH alerta impacto en familias tras cambios al calendario escolar (CNDH)

El impacto en las familias sería muy importante ya que muchas personas cuidadoras no cuentan con redes de apoyo o alternativas para el cuidado de menores durante varias semanas adicionales fuera de clases.

El organismo recordó que tras la pandemia de Covid-19 ya se documentaron afectaciones emocionales, cognitivas y sociales derivadas de largos periodos sin acompañamiento escolar.

Tras la propuesta de la SEP para adelantar cinco semanas las vacaciones, la CNDH insistió en que las políticas educativas deben incorporar una perspectiva integral de derechos humanos y de género.

El anuncio de los cambios en el calendario escolar ha provocado críticas de organizaciones civiles, docentes y padres de familia, quienes consideran que reducir más de un mes de clases podría el rezago educativo.