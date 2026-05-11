Las vacaciones de verano seguirán siendo de seis semanas, garantizó la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las modificaciones al calendario escolar por el tema del Mundial 2026 y otras razones.

“No fue una ocurrencia de Mario sino a petición de muchos maestros y padres de familia… hubo una campaña contra Mario y la verdad es que fue una decisión unánime… se plantearon vacaciones muy largas, el planteamiento es que se conserven las seis semanas de vacaciones… para recoger esta visión de algunos padres y madres de familia en la idea de que solo sean seis semanas de vacaciones como siempre han sido, en la idea de que algunos se adelanten…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que no fue una ocurrencia y que la decisión respondió a peticiones de algunos maestros y padres de familia.

Así lo dijo en la conferencia mañanera hoy 11 de mayo previo a la nueva reunión del consejo de secretarios de educación que deberán tomar una decisión a raíz de la polémica de adelantar el fin del ciclo escolar.

Sheinbaum acusa campaña contra Mario delgado por calendario escolar

Claudia Sheinbaum acusó que hay una campaña en contra del titular de la SEP, Mario Delgado, pero que la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar fue respaldada de manera unánime por los titulares de Educación de cada entidad.

Así lo dijo luego de que varios secretarios de Educación salieron a decir que ellos no apoyaron la propuesta.

La presidenta dijo que independientemente de cómo se configure el calendario, se deben tomar en cuenta unas vacaciones de seis semanas, como siempre han sido.

Claudia Sheinbaum: calendario escolar orienta y siempre tiene modificaciones

Claudia Sheinbaum dijo que el calendario escolar siempre es una orientación pero que las circunstancias de cada entidad definirán sus fechas.

En ese sentido, recordó que por las altas temperaturas se recorren las vacaciones en el norte del país o en el estado de Aguascalientes se suspenden las clases cuando hay feria pero posteriormente se reponen.

Por ello, dijo que ese principio de orientación también podría aplicarse para el caso del Mundial 2026 debido a la situación de movilidad.

Escuelas particulares piden flexibilidad para continuar con calendario escolar original

Ante la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) pidió aplicar un criterio de flexibilidad.

La idea es que no se interrumpa el proceso de educación por el Mundial 2026 y que las escuelas que lo puedan continuar lo hagan.