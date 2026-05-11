Ricardo Monreal, coordinador de diputados federales de Morena, señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá que resolver “con sensibilidad” el tema del calendario escolar.

“La propuesta de ajustar el fin de cursos en el calendario escolar ha generado polémica e inconformidad. Con sensibilidad, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la SEP atenderá las posturas y resolverá satisfactoriamente en beneficio de la población” Ricardo Monreal. Coordinador de diputados federales de Morelos

Así lo dijo al reconocer que la propuesta de adelantar 40 días el cierre del ciclo escolar ha generado polémica e inconformidad.

Ricardo Monreal dijo en redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum dio la instrucción de que la resolución se debe dar atendiendo todas las posturas y tomando en cuenta el beneficio de la población.

¿Cambios en el calendario escolar son definitivos?

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar no es definitiva.

No obstante, Mario Delgado, titular de la SEP, dijo este fin de semana que el anuncio de la dependencia que encabeza está definido y que lo único que está en revisión es la fecha de regreso a clases.

Desde Sonora, Mario Delgado dijo que ante las preocupaciones por rezago educativo, aún no se define el tema de regreso a clases.

Mario Delgado reiteró que en varios estados hay ola de calor y que en también está el tema del Mundial 2026.

Disgustos por cambios en calendario escolar continúan

Ante la decisión de la SEP, se han generado disgustos de padres de familia, profesores e instituciones, por lo que algunas agrupaciones ya preparan amparos.

Algunos de los argumentos son que en otros años han existido olas de calor y no se han suspendido clases, también que el Mundial 2026 solo tendrá impacto en tres ciudades por lo que no debe ser una justificación nacional, así como que las mujeres son las mayormente afectadas por el tema de la carga de cuidados.