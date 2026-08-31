La presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo, por primera vez, su conferencia mañanera en una secundaria pública de la CDMX.

Con motivo del inicio del ciclo escolar 2026-2027, Claudia Sheinbaum realizó la mañanera del pueblo del 31 de agosto en la Escuela Secundaria Técnica No.10, “Artes Gráficas”.

A la conferencia asistieron estudiantes de la secundaria pública, quienes realizaron la primera ceremonia cívica del año escolar con la escolta, donde funcionarios y alumnos entonaron el himno nacional.

Claudia Sheinbaum lleva la mañanera a una secundaria pública de la CDMX

Claudia Sheinbaum realizó su conferencia mañanera en la secundaria “Artes Gráficas” ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

En el marco del inicio de clases, la presidenta resaltó que 28 millones de niños, niñas y adolescentes regresan a clases este 31 de agosto.

Durante la mañanera en la secundaria pública, Claudia Sheinbaum presentó el ABC de las emociones.

Este programa para escuelas de nivel Medio Superior busca que docentes, estudiantes y padres de familia trabajen en conjunto para atender el bienestar emocional de los jóvenes y su salud mental.

A esta conferencia mañanera especial también asistieron:

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Mario Delgado, titular de la SEP

Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior

Mariana Pérez Gay, coordinadora de la subsecretaría de Prevención de Violencias de la SSPC

Dra. Yerania Enriquez, comisionada Nacional de Salud Mental y Adicciones

Claudia Sheinbaum participa en honores a la bandera

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en la ceremonia de honores a la bandera de la secundaria pública “Artes Gráficas” en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La presidenta y los estudiantes realizaron la ceremonia de pie y saludando a la bandera, mientras que la escolta escolar realizaba el protocolo.

Posteriormente, Claudia Sheinbaum recordó a los estudiantes que el himno nacional se escucha en posición de firmes, es decir, con los brazos en los costados.

Sin embargo, al estar la bandera nacional también presente, se debía saludar, con el torso de la mano hacia arriba y la mano en el pecho.