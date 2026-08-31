Para los alumnos de la Escuela Secundaria No. 10 “Artes Gráficas” en la Colonia Doctores de la CDMX, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó “El ABC de las Emociones” enfocado en adolescentes de 14 a 18 años en México.

Este programa del ABC de las emociones que se presentó en la mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum, informó sobre el plan para el bienestar en adolescentes así como el uso responsable de dispositivos electrónicos.

“El ABC de las Emociones”: SEP presenta el nuevo proyecto para adolescentes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado datos sobre el consumo de tecnología, algoritmo en redes sociales, entre otros, en las infancias. Llevando hoy, 31 de agosto de 2026, en el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, a compartir sobre “El ABC de las Emociones”.

SEP presenta el ABC de las emociones. (Tomada de video/@centrodeproduccioncepropie5039)

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