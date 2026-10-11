El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta anunció en un comunicado que suspende vuelos por el huracán Simón.

La medida se aplicó a partir de las 17:00 horas de este sábado 10 hasta las 8:00 horas del próximo lunes 12 de octubre 2026.

A los pasajeros con vuelos programados, se les exhortó a contactar con su aerolínea para reprogramar su viaje.

El Aeropuerto De Puerto Vallarta informa que, atendiendo las recomendaciones de las autoridades, las llegadas de vuelos estarán suspendidas desde las 17:00 horas de hoy, sábado 10 de octubre, hasta las 8:00 horas del lunes 12 de octubre. Si tienes un vuelo programado durante este período, contacta directamente a tu aerolínea. Aeropuerto de Puerto Vallarta

Aeropuerto de Puerto Vallarta suspende vuelos por el huracán Simón (Especial)

Noticia en desarrollo... en breve más información.