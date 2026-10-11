El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta anunció en un comunicado que suspende vuelos por el huracán Simón.

La medida se aplicó a partir de las 17:00 horas de este sábado 10 hasta las 8:00 horas del próximo lunes 12 de octubre 2026.

A los pasajeros con vuelos programados, se les exhortó a contactar con su aerolínea para reprogramar su viaje.

El Aeropuerto De Puerto Vallarta informa que, atendiendo las recomendaciones de las autoridades, las llegadas de vuelos estarán suspendidas desde las 17:00 horas de hoy, sábado 10 de octubre, hasta las 8:00 horas del lunes 12 de octubre.

Si tienes un vuelo programado durante este período, contacta directamente a tu aerolínea.

Aeropuerto de Puerto Vallarta
Aeropuerto de Puerto Vallarta suspende vuelos por el huracán Simón
Aeropuerto de Puerto Vallarta suspende vuelos por el huracán Simón (Especial)

Noticia en desarrollo... en breve más información.