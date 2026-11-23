La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de los 4 militares que murieron durante el operativo para la detención de El Chapo Isidro en Sinaloa.

Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de los militares que murieron en el cumplimiento de su deber, así como el cariño, agradecimiento y admiración por su labor para la seguridad de México.

“Nuestras condolencias, nuestro cariño, agradecimiento, admiración a los elementos del Ejército que perdieron la vida” Claudia Sheinbaum

Asimismo, la presidenta aprovechó para expresar también su admiración para todos los elementos del Ejército Mexicano que participaron en el operativo contra Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro.

Sheinbaum expresa condolencias y admiración a militares muertos en operativo contra El Chapo Isidro

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y admiración a los cuatro militares que murieron durante el operativo contra El Chapo Isidro, en el que 10 más resultaron heridos en Sinaloa.

Asimismo, destacó que la admiración y las condolencias no son sólo para los militares abatidos en el cumplimiento de su labor y sus familiares, sino para todos los miembros del ejército y la Defensa Nacional que protegen a la ciudadanía.

“Cuatro hombres muy preparados pero sobre todo con mucha entrega al país. Nuestras condolencias, nuestra admiración, no solo a sus familiares sino a todo el ejército y la Defensa Nacional” Claudia Sheinbaum

A las condolencias y agradecimiento a los elementos que murieron en el operativo realizado en Guasave, Sinaloa, se sumaron:

Asimismo, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina agradecieron el reconocimiento y apoyo al ejército de la presidenta, pero también de la población.