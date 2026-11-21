La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson han reaccionado a la captura de El Chapo Isidro en Sinaloa, elogiando a México tras el éxito en el operativo.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y en coordinación con otros socios interinstitucionales confirmó su colaboración ante los esfuerzos de localización que llevó a la captura de El Chapo Isidro.

Terry Cole ve como “victoria” captura de El Chapo Isidro frente a delincuencia organizada

Una victoria ante la delincuencia organizada es como ha calificado Terry Cole, titular la DEA, la captura de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, en Guasave, Sinaloa.

“La captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder de la organización de narcotráfico Meza-Flores, vinculada a los Beltrán Leyva, representa una victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México”. DEA

Asimismo, la DEA elogió el trabajo de las autoridades mexicanas tras la captura de El Chapo Isidro, apuntando la acción como decisiva que reafirma su compromiso ante la lucha en contra de las organizaciones criminales violentas y la introducción de drogas en Estados Unidos.

DEA y Ronald Johnson reaccionan a captura de El Chapo Isidro en Sinaloa (DEA)

Ronald Johnson reconoce a México por la captura de El Chapo Isidro; Estados Unidos confirma participación en operativo

En redes sociales, el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad de México por la captura de El Chapo Isidro.

Además de resaltar el intercambio de “información estratégica de inteligencia entre los Estados Unidos y México contribuyó a hacer posible esta operación en Guasave, Sinaloa, que permitió detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, apuntó Ronald Johnson.

Misma participación que Estados Unidos confirmó, tras ser El Chapo Isidro uno de los fugitivos de la lista de los Diez Más Buscados del FBI, resaltando el esfuerzo de la cooperación bilateral.

DEA y Ronald Johnson reaccionan a captura de El Chapo Isidro en Sinaloa (FBI)

Captura de El Chapo Isidro es un golpe mayúsculo: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional, presidido por Markwayne Mullin, también se pronunció sobre los hechos en Sinaloa al asegurar que captura de El Chapo Isidro es un golpe mayúsculo.

“Este es un GOLPE MAYÚSCULO a una de las redes de cárteles más poderosas de México”. Departamento de Seguridad Nacional

Además de refrendar el trabajo bilateral entre México y Estados Unidos “aplicación de la ley están derribando a los capos de los cárteles en los niveles más altos”.