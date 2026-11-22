El senador Higinio Martínez se pronunció sobre los violentos enfrentamientos ocurridos en Sinaloa tras la captura del narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “Chapo Isidro”.

Higinio Martínez declaró que los choques armados en Sinaloa dejaron un saldo de aproximadamente tres o cuatro militares caídos y entre siete y ocho presuntos criminales muertos.

Para Higinio Martínez estas lamentables pérdidas humanas representan “daños colaterales” inevitables dentro de las operaciones de seguridad contra la delincuencia organizada.

“Entonces, pues son daños colaterales que debemos entenderlos, pero que en la lucha contra la delincuencia este que lleva emprendiendo este gobierno, pues este ojalá y no se vuelvan dar, pero pueden darse, pero es lo que tiene que seguir haciendo nuestro gobierno” Higinio Martínez

Aunque admitió que lo ideal sería evitar cualquier deceso, argumentó que los enfrentamientos armados conllevan riesgos inherentes debido a la resistencia de los grupos criminales ante la justicia.

🔴Higinio Martínez califica como “daños colaterales” las muertes tras captura de El Chapo Isidro



El presidente del Senado, Higinio Martínez, consideró que las muertes registradas durante los enfrentamientos en Sinaloa, tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El… pic.twitter.com/dTp2aj5RgR — Azucena Uresti (@azucenau) November 21, 2026

Higinio Martínez lamenta muertes tras detención de Chapo Isidro, pero asegura que son riesgos inherentes a los operativos

El presidente del Senado de México, Higinio Martínez Miranda, calificó como “daños colaterales” del combate al crimen organizado las muertes registradas durante los enfrentamientos en Sinaloa tras la detención de “Chapo Isidro”.

“En un enfrentamiento puede y hay riesgo de que haya este tipo de efectos daños. Si hay un enfrentamiento entre nuestras fuerzas armadas o nuestras fuerzas de seguridad o delincuentes, pues están preparados para ello” Higinio Martínez

Con base en las cifras conocidas tras la acción ejecutada en Guasave por Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional, Martínez refirió la pérdida de entre tres y cuatro militares, así como la muerte de siete u ocho presuntos delincuentes.

“Hasta donde tengo entendido, hay muertes tanto de un bando como de otro. Creo que hay tres o cuatro militares fallecidos y siete, ocho, este presuntos delincuentes” Higinio Martínez

Aunque manifestó que no se desean bajas en ninguno de los bandos, sostuvo que la violencia y las pérdidas humanas son riesgos inherentes a los operativos de seguridad, dado que los grupos delictivos no se entregan pacíficamente al primer llamado.

“No quisiéramos que hubiera bajas de ningún lado, pero si las hay es consecuencia de que la delincuencia no se va a entregar este al primer llamado” Higinio Martínez

El legislador advirtió sobre posibles rebrotes de violencia en la región, pero insistió en que el gobierno debe mantener su compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada para garantizar que los infractores enfrenten a la justicia.

“Tiene es un compromiso del combate a la delincuencia y tiene que dar resultados... después de esta política donde sujetos que han delinquido o que se supone que han delinquido, pues tengan que enfrentar a la justicia, ¿no?” Higinio Martínez

Hasta el momento no se han reportado nuevos ataques en Sinaloa tras la captura de Chapo Isidro

Tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro (líder de la organización de los Beltrán Leyva), ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Guasave, Sinaloa, se desataron diversos hechos violentos y repercusiones en la entidad.

Luego del operativo, se generaron bloqueos en carreteras y la quema de automóviles en varios municipios de Sinaloa, acompañados de advertencias sobre el riesgo de nuevas reacciones o rebrotes de violencia en la zona.

Detención de Chapo Isidro deja 4 militares muertos y 8 detenidos: Sedena (Sedena)

Sin embargo, las autoridades reportaron este sábado 21 de noviembre el 90% de vías abiertas en Guasave tras bloqueos por Chapo Isidro.

Hasta el momento no se han reportado nuevos ataques en la zona, aunque la sociedad continúa en incertidumbre.