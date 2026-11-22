El Buró Federal de Investigaciones (FBI) destacó la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, el cual, indicó, contó con asistencia del gobierno de Estados Unidos.

Fausto Isidro Meza-Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, ha sido capturado por fuerzas mexicanas con ayuda estadounidense. FBI

En redes sociales, el director del organismo, Kash Patel, resaltó que el hombre identificado como líder criminal del Cártel de Guasave era uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Traslado del Chapo Isidro a la FEMDO en CDMX tras su detención en Guasave (Sedena)

FBI destaca colaboración México-Estados Unidos en captura de “Chapo Isidro”

De acuerdo con el titular del FBI, el operativo llevado a cabo en Guasave, Sinaloa, en el que resultó detenido el “Chapo Isidro”, recibió asistencia de Estados Unidos.

Trabajo sobresaliente de nuestros socios policiales en México y de todos los implicados en esta operación. FBI

Según el funcionario estadounidense, “Chapo Isidro” es señalado por su presunta participación en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, incluido el fentanilo.

Con su detención, dijo que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, “este FBI seguirá persiguiendo sin descanso a los criminales y cárteles que ingresen narcóticos a su país”.

(Captura de pantalla )

Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto colaboró en detención de “Chapo Isidro”

Por su parte, la captura también fue reconocida por el Comando Norte de Estados Unidos, que felicitó a las autoridades mexicanas por el operativo realizado en Sinaloa.

De acuerdo con la institución, agencias como el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto colaboraron en las labores de inteligencia y localización que contribuyeron a la detención del fugitivo.

Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto en coordinación con otros socios interinstitucionales estadounidenses, apoyó el esfuerzo de selección de objetivos que condujo a esta captura. Mando Norte

captura de “Chapo Isidro” (Captura de pantalla )

“Chapo Isidro” formaba parte de los 10 más buscados del FBI: ¿Quiénes son los otros nueve?

Hasta el 20 de noviembre de 2026, el nombre de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, figuraba entre los diez más buscados por el FBI por el delito de narcotráfico y tráfico de armas.

Con su captura en el municipio de Guasave, Sinaloa, la lista se reduce a los siguientes perfiles: