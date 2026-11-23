Terry Cole, director de la DEA, ofreció sus condolencias a las familias de los militares mexicanos que murieron en el operativo realizado la noche del viernes 20 de noviembre contra el Chapo Isidro.

Cabe señalar que Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, era uno de los 10 criminales más buscados por autoridades de Estados Unidos, por quien ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

“Su valentía y sacrificio nunca serán olvidados”: Terry Cole tras muerte de 4 militares en operativo contra Capo Isidro

A través de sus redes sociales, Terry Cole externó sus condolencias a las familias de los 4 militares del Ejército mexicano que murieron en Sinaloa durante el operativo donde se logró la captura de El Chapo Isidro.

El director de la DEA se refirió a ellos como “compañeros de servicio”, de quienes dijo su valentía y sacrificio al participar en dicha operación nunca serán olvidados.

En un mensaje de solidaridad, Cole afirmó que los pensamientos y oraciones acompañan a sus seres queridos, honrando así su memoria.

Terry Cole ofrece condolencias a familias de militares que murieron en operativo contra Capo Isidro (Captura)

De acuerdo con autoridades mexicanas, además de los 4 militares que murieron en el operativo, 10 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resultaron heridos.

Seis soldados fueron reportados con heridas que no ponían en peligro su vida; sin embargo, los otros cuatro requirieron atención especializada por la gravedad de sus lesiones. Todos reciben atención médica en hospitales militares.