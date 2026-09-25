Claudia Sheinbaum confirmó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington la próxima semana para continuar las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos en el marco del T-MEC.

“Primero lo que buscamos de este acuerdo es que no haya más aranceles y segundo que disminuyan los que tenemos (...) el secretario Ebrard se va la próxima semana, el lunes (28 de septiembre) va a estar en Washington nuevamente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta de México señaló el 25 de septiembre de 2026 que uno de los principales objetivos de Marcelo Ebrard es evitar la imposición de nuevos aranceles y buscar una reducción de los existentes, especialmente en sectores estratégicos como el automotriz, el acero y el aluminio.

Además, Claudia Sheinbaum reiteró que cualquier acuerdo deberá respetar la soberanía nacional y los principios establecidos en el tratado comercial.

Sheinbaum: México sigue siendo el socio comercial más importante de Estados Unidos

Sobre la relación comercial que mantiene México con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que tras los aranceles de la administración Trump, nuestro país se mantiene como uno de sus principales socios comerciales.

“No hay ningún país en el mundo que le compre más a Estados Unidos que México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por lo que en este momento México exporta más electrónicos que automóviles a Estados Unidos.

Además la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el plan de México es seguir siendo el país que más le compre a Estados Unidos para disminuir la balanza comercial desde el punto de vista estadounidense.

Reveló que el objetivo de México se mantiene en poder disminuir las tarifas de los aranceles en el acero y los automóviles con Estados Unidos.

Sheinbaum seguirá defendiendo la soberanía de México en acuerdos comerciales con Estados Unidos

En medio de estos acuerdos comerciales que se siguen negociando con Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum señaló que algunas peticiones estadounidenses podrían intervenir con la soberanía y territorialidad de México.

Con ello resaltó que se seguirá defendiendo a la soberanía nacional por lo que no van a ceder a algunas peticiones de Estados Unidos.

Asimismo, remarcó que todos los acuerdos y negociaciones que se realicen con Estados Unidos deben estar en el margen del acuerdo comercial que mantienen en el T-MEC.