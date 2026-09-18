Claudia Sheinbaum confirmó que sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump para dar seguimiento a las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, en un momento decisivo para el futuro del T-MEC.

“Sí hablamos con el presidente Trump el miércoles, es una llamada que se tiene programada, muchas veces hablamos sin darlo conocer” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El 18 de septiembre de 2026, la presidenta de México calificó la conversación con Donald Trump como “muy buena” y aseguró que existen avances importantes hacia la construcción de acuerdos económicos entre ambas naciones.

Aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre los temas abordados, señaló que las conversaciones sobre el T-MEC continúan de forma reservada mientras se buscan consensos que permitan fortalecer la relación comercial en América del Norte.

Claudia Sheinbaum anuncia avances en acuerdo bilateral con Estados Unidos

Claudia Sheinbaum dijo que las llamadas que ha tenido con Donald Trump en torno al T-MEC y que no se han anunciado se deben a que son negociaciones y no un anuncio final.

En la reciente llamada del 16 de septiembre se avanzó en la posibilidad de generar un acuerdo comercial bilateral entre México-Estados Unidos.

“Va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo co nosotros México-Estados Unidos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A pesar de los avances, Claudia Sheinbaum se ha pronunciado por mantener un T-MEC que incluya a Canadá.

Sheinbaum da detalles de llamada con Trump

Claudia Sheinbaum detalló que durante la llamada telefónica con el presidente Donald Trump la acompañaron funcionarios de su gabinete:

Roberto Velasco, titular de SRE

Marcelo Ebrard, titular de Economía

El día anterior se generó cierta incertidumbre ante las versiones de que existió la llamada pero sin que se hubiera confirmado ese mismo día.