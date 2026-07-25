El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la reunión entre Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer, en pro del diálogo para la renegociación del T-MEC.

Ronald Johnson fue uno de los participantes en la reunión que tuvo lugar el jueves 23 de julio en Palacio Nacional, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer.

Hasta el momento, la decisión de Estados Unidos referente al T-MEC y su revisión anual se mantendría sin mayores actualizaciones de parte de Jamieson Greer.

Ronald Johnson destaca reunión entre Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer por T-MEC

En un breve mensaje, Ronald Johnson celebró la reunión en Palacio Nacional, ya que habría marcado un paso más en el diálogo impulsado entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Ronald Johnson destaca reunión entre Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer por renegociación del T-MEC (Ronald Johnson)

Aunque Ronald Johnson no adelantó los resultados de la reunión y diálogo con Jamieson Greer, sí resaltó que buscan fortalecer la integración económica entre México y Estados Unidos.

Además de que el terminar la tercera ronda de negociaciones del T-MEC también busca profundizar en la relación de cooperación entre ambas naciones.

Tal como dieron a conocer ambos gobiernos mediante un comunicado, la tercera ronda de negociaciones del T-MEC abarcó diversos temas, como la seguridad y la agricultura.

Además de Ronald Johnson, Jamieson Greer y otros funcionarios de Estados Unidos, en la reunión estuvo presente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el canciller Roberto Velasco.

Renegociación del T-MEC: esta es la fecha de la cuarta ronda

En la reunión de este 23 de julio entre Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer también se pactó la fecha de la cuarta ronda de renegociación del T-MEC, la cual sería hasta septiembre.

Esto fue en acuerdo entre ambas delegaciones que calificaron como constructivo el diálogo de la tercera ronda de la renegociación, como bien destacó Ronald Johnson.

Al respecto, Marcelo Ebrard también mencionó que el diálogo entre Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer permitió un avance en los asuntos ya mencionados.