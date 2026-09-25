Claudia Sheinbaum aseguró que las negociaciones entre México y Estados Unidos en torno al T-MEC continúan avanzando, aunque reconoció que todavía no existe garantía de alcanzar un acuerdo antes de noviembre.

La presidenta de México explicó el 25 de septiembre de 2026 que ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre temas clave como aranceles, comercio e integración económica regional, en un contexto marcado por el interés de Estados Unidos de reducir su déficit comercial.

Además, adelantó que Marcelo Ebrard volverá a Washington para dar continuidad a las mesas de diálogo y acercar posiciones entre ambas naciones.

¿Qué busca México en la negociación del T-MEC?

Claudia Sheinbaum indicó que México busca evitar nuevos aranceles y reducir los actualmente vigentes, particularmente aquellos aplicados a sectores como automóviles, acero y aluminio en las exportaciones nacionales.

Como parte de la negociación, México plantea aumentar las compras de productos estadounidenses y disminuir adquisiciones provenientes de otros países, según explicó la presidenta durante la conferencia matutina.

La estrategia responde al objetivo estadounidense de reducir su déficit comercial, mientras México busca fortalecer la integración productiva regional mediante mayores intercambios entre ambos mercados de Norteamérica.

Claudia Sheinbaum habla sobre Canadá, la UE y T-MEC (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Sheinbaum también señaló que existen asuntos planteados por Estados Unidos donde México ha avanzado, aunque otros involucran soberanía, territorialidad y disposiciones establecidas en la Constitución Mexicana vigente.

Marcelo Ebrard encabezará una nueva visita a Washington en Estados Unidos junto con el equipo negociador, mientras continúan las conversaciones para resolver los temas pendientes del acuerdo comercial vigente actualmente.

La presidenta reconoció que existe interés de ambas naciones para alcanzar un acuerdo y que las negociaciones avanzan, pero advirtió que todavía existen discusiones abiertas por resolver.

Por ello, Sheinbaum evitó confirmar que el acuerdo del T-MEC pueda concretarse antes de noviembre 2026, cuando Estados Unidos celebrará elecciones legislativas de medio mandato nacional este año.