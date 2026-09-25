Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana (SSPC), confirmó que el delegado en Guanajuato de la Fiscalía General de la República (FGR), Juan Francisco Vera Ayala fue destituido.

Harfuch dijo que el motivo fue porque la FGR encontró anomalías en el operativo por presunto huachicol fiscal, una de ellas el haberse anunciado dos semanas después.

“Fue destituido porque… el equipo de la fiscal general de la república encontró ciertas anomalías del operativo… que fue dos semanas antes…” Omar García Harfuch, SSPC

Harfuch revela que operativo de supuesto huachicol se dio dos semanas antes

Harfuch confirmó que el operativo de presunto huachicol fiscal en San José Iturbide, Guanajuato, se dio dos semanas antes de la visita de autoridades federales al estado.

“Se dio dos semanas antes… y se informa dos semanas después” Omar García Harfuch, SSPC

El anuncio del operativo se dio el 17 de septiembre, un día antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato.

Harfuch reiteró que la FGR está revisando la documentación y la línea de tiempo desde el primer aseguramiento ante las declaraciones de la empresa Gas Natural del Noroeste sobre que es legal el combustible que tienen.

El operativo habría iniciado por la entrada y salida de pipas del sitio sin que todas levara la documentación correspondiente.

Sheinbaum aclara que delegaciones estatales de la FGR son autónomas

La presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que los delegados de la FGR en los estados tienen autonomía para abrir carpetas, solicitar órdenes de cateo, órdenes de aprehensión y no necesariamente pasa por dependencias centrales.

El delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, hizo la investigación, el operativo y lo anunció un día antes de la visita de Sheinbaum Guanajuato.

Las autoridades federales asumieron que todo era regular, pero ante anomalías, el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La FGR no tendría una investigación contra el fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, ni contra el titular de Seguridad estatal, Juan Mauro González Martínez, titulares de dependencias que participaron en el operativo.