Claudia Sheinbaum confirmó que la diseñadora y artesana muxe Elvis Guerra ya cuenta con medidas de protección tras la agresión armada reportada contra su vivienda en Juchitán, Oaxaca.

“Hablé con él ayer, lo voy a ver el miércoles (23 de septiembre) viene aquí, pero ya se está tratando el caso desde el primer momento. Él habló con Thelma antes de hacerlo público y desde ese momento se habló con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana… tiene protección…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México explicó el 21 de septiembre de 2026 que intervino desde que tuvo conocimiento del caso y adelantó que sostendrá una reunión con Elvis Guerra en la CDMX.

Además, Claudia Sheinbaum señaló que las autoridades estatales y federales mantienen seguimiento a la investigación y que la situación debe analizarse dentro del contexto de seguridad que enfrenta la región del Istmo de Tehuantepec.

Sheinbaum: Elvis Guerra ya cuenta con protección del gobierno de Oaxaca

Claudia Sheinbaum dijo que solicitó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que se pudiera brindar protección estatal a Elvis Guerra.

Ante señalamientos por presunta extorsión, Sheinbaum dijo que el tema se debe ver desde una perspectiva de seguridad para todo el municipio de Juchitán, Oaxaca.

Sheinbaum: Gabinete de Seguridad trabaja en seguridad de Juchitán

Claudia Sheuinbaum dijo que el caso de Elvis Guerra debe respaldarse mediante una carpeta de investigación de las autoridades de la Fiscalía de Oaxaca, aunque no mencionó si el caso sería atraído pro ella Fiscalía General de la República (FGR).

La presidenta aclaró que el tema de seguridad en el municipio de Juchitán, Oaxaca, ya se aborda desde el nivel federal mediante el Gabinete de Seguridad desde tiempo atrás, ante el posible delito de extorsión.