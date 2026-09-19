Salomón Jara ofreció su respaldo al diseñador muxe Elvis Guerra, adelantando que “no habrá impunidad” tras el ataque armado contra su casa en Juchitán, Oaxaca.

“Vamos a estar muy atentos y he dado instrucciones para que de manera inmediata se actúe. No va a ver impunidad, no se va a proteger a nadie”. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca informó que dio instrucciones para que, de forma inmediata, se brinde el respaldo institucional al artista zapoteco y se actúe contra los responsables.

En un mensaje anterior, Elvis Guerra había pedido ayuda a Salomón Jara, y denunció que las amenazas y extorsiones empezaron a raíz de la apertura de un salón de fiestas que ofrece servicios en esa región de Oaxaca.

“Cuenta con todo el respaldo”: Salomón Jara sobre ataque a Elvis Guerra

La noche del viernes 18 de septiembre, un hombre y una mujer dispararon en al menos tres ocasiones contra la casa de Elvis Guerra, ubicada en la Novena Sección de Juchitán.

A raíz de este hecho, Elvis Guerra pidió ayuda al gobierno federal y estatal, recalcando que son cientos de afectado por la violencia y extorsiones en la entidad.

“Salomón Jara atienda Juchitán. Queremos paz, queremos vivir tranquilos y sobre todo queremos estar con vida. Hoy hablo por mí y por todo el pueblo de Juchitán que pide justicia” Elvis Guerra, artesano muxe

Salomón Jara envió un mensaje minutos después y refrendó que se realizará toda la investigación relacionada al ataque, al mismo tiempo que se comprometió a brindarle respaldo institucional.

“Vamos a hacer la investigación de manera urgente. Que cuente con todo el respaldo de nuestro estado, gobierno, instituciones de seguridad” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Elvis Guerra (Elvis Guerra)

Fiscalía de Oaxaca investiga intento de extorsión contra Elvis Guerra

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) mantiene como principal hipótesis de investigación un intento de extorsión contra un salón de fiestas, propiedad de Elvis Guerra.

Gracias a las cámaras de videovigilancia de la zona, los agentes identificaron a dos presuntos responsables, un hombre y una mujer, que ya son buscados por las autoridades locales.