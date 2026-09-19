Elvis Guerra, diseñador zapoteco que confeccionó el vestido que la presidenta lució en el Grito de Independencia, pidió ayuda a Claudia Sheinbaum tras el ataque que sufrió en su casa, en Juchitán.

“Solicito su ayuda Claudia Sheinbaum Pardo y gobernador Salomón Jara Cruz. Queremos paz”. Elvis Guerra, diseñador zapoteco

El joven artista denunció que fue objeto de amenazas y extorsiones en las últimas semanas, derivado de la apertura de un salón de fiestas que ofrece servicios en esa entidad de Oaxaca.

Elvis Guerra también comentó que la violencia en Juchitán ha obligado a sus habitantes a huir o caer ante el crimen, por lo que solicitó la intervención directa de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch y Salomón Jara.

Extorsión a su salón de fiestas serían el motivo detrás del ataque a su casa, acusa Elvis Guerra

De acuerdo con un video difundido por Elvis Guerra, las amenazas y extorsiones contra él y su familia estarían relacionadas con su emprendimiento; un salón de fiestas en Juchitán.

“Nos amedrentaron y hemos recibido amenazas constantemente por haber abierto un salón de fiestas” Elvis Guerra, diseñador zapoteco

Aunque no señaló directamente a los responsables, contó que la situación se agravó el viernes 18 de septiembre, cuando supuestos extorsionadores balearon su casa.

Elvis Guerra recalcó que no es el único afectado por la violencia en Juchitán, pues cientos de habitantes también sufren la misma situación y ninguno se atreve a denunciar.

Sobre ese argumento, solicitó también al gobernador Salomón Jara Cruz que intervenga en la pacificación de Juchitán.

“que atienda Juchitán. Queremos paz, queremos vivir tranquilos y sobre todo queremos estar con vida. Hoy hablo por mí y por todo el pueblo de Juchitán que pide justicia”. Elvis Guerra, diseñador zapoteco

Elvis Guerra (Elvis Guerra)

¿Qué le pasó a Elvis Guerra?

La noche del viernes, dos personas armadas dispararon contra la casa de Elvis Guerra, conocido por haber creado el vestido que Claudia Sheinbaum usó durante el Grito de Independencia.

Según el reporte de Seguridad, el ataque ocurrió alrededor de las 22:00 horas, en la Novena Sección de Juchitán, por parte de dos responsables (un hombre y una mujer).