Durante la presentación de México Canta 2026, Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México no implementará prohibiciones federales contra los corridos ni otros géneros que exalten la criminalidad.

La presidenta de México enfatizó que prefiere utilizar la educación y la concientización juvenil antes que la censura para combatir la apología del delito.

“Se evita, a través de la prohibición, que haya grupos que canten sobre grupos delictivos, violencia, consumo de drogas, sobre misoginia; entonces lo prohíben. Nosotros en esta parte creemos que es mejor promover y concientizar, porque si prohíbes, se va a seguir escuchando (...) pero cada estado tiene derecho a generar estas prohibiciones” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum sostiene que prohibir la música no impide que se escuche, por lo que busca transformar la narrativa cultural para alejar a los jóvenes de las adicciones y la violencia.

Claudia Sheinbaum cree que “es mejor promover y concientizar” en lugar de prohibir corridos

La postura de Claudia Sheinbaum sobre los corridos y la música que hace apología del delito se centra en rechazar la censura y la prohibición a nivel federal, apostando en su lugar por la educación, la concientización y la promoción de mensajes de paz.

Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno no impulsará políticas para prohibir estos géneros musicales, argumentando que la censura es ineficaz porque la música se seguirá escuchando de todos modos.

La estrategia federal se basa en transformar el contenido cultural mediante la educación y la creación de nuevas narrativas que alejen a los jóvenes de aspiraciones vinculadas a la violencia, las drogas o el dinero fácil.

Claudia Sheinbaum expresó su deseo de que los corridos evolucionen, sugiriendo que los artistas mantengan el estilo instrumental, pero desvinculen sus letras de la violencia, la misoginia y el consumo de sustancias.

Aunque su administración no prohíbe, Sheinbaum reconoce que los gobiernos estatales y municipales tienen la facultad de restringir presentaciones de estos artistas en espacios públicos, aunque considera que tales medidas no eliminan el consumo de esos contenidos.

Claudia Sheinbaum impulsa México Canta para contrarrestar la “narcocultura”

Para contrarrestar la “narcocultura”, el gobierno impulsa iniciativas como el concurso México Canta, que busca incentivar composiciones con mensajes positivos, valores y respeto para fortalecer el tejido social.

Coordinado por la Secretaría de Cultura, este concurso busca ofrecer a las juventudes espacios de expresión artística y alternativas de desarrollo alejadas de la violencia.

La intención es que la música se convierta en una herramienta de prevención que genere opciones culturales distintas para las nuevas generaciones.

Claudia Sheinbaum sostiene que la violencia “no es vida, es muerte” y busca que la música sea una herramienta para difundir identidad y esperanza en lugar de exaltar a grupos criminales.

La segunda edición de México Canta (2026) ha logrado sumar a más de 16 mil jóvenes, no solo de México sino también de los Estados Unidos, buscando fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones.