Claudia Sheinbaum abre la puerta para que en el 2027, México Canta pueda extenderse a otros países más allá de México y Estados Unidos.

México Canta es un concurso musical binacional impulsado por el Gobierno de México para fortalecer la identidad cultural y promover la paz entre la juventud.

“Puede ser, a ver si para el 2027 podemos abrirlo. Hay un vínculo muy importante, son casi 40 millones de mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, que trabajan honestamente, que sacan adelante a sus familias, que ayudan a México, que contribuyen a la economía de EU y hay una relación cultural que nunca se rompe” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de utilizar la música como una herramienta de transformación social que prioriza el bienestar juvenil sobre las narrativas de violencia.

Claudia Sheinbaum no descarta que para el 2027 México Canta llegué a más países

Al ser cuestionada sobre si existen planes para que el programa México Canta extienda su alcance a otros países, Claudia Sheinbaum resaltó que podrían evaluarlo para la edición del 2027.

Tras el éxito de las primeras ediciones, se contempla ampliar el certamen a otras naciones a partir del próximo año, considerado que también hay mexicanos en otros países.

Este crecimiento busca seguir utilizando la música como una herramienta para fortalecer la identidad cultural, promover la paz y prevenir las adicciones entre las juventudes, más allá de las fronteras actuales.

Debido a la respuesta positiva del proyecto, las autoridades están evaluando específicamente extender el programa hacia la frontera sur de México.

Actualmente, la Secretaría de Cultura ya realiza acciones de arte y migración en la zona sur con promotores comunitarios, lo cual sirve de base para estos planes de expansión.

Aunque ya se opera en Estados Unidos, se busca profundizar el alcance en ese país para estrechar los lazos con los cerca de 40 millones de mexicanos que residen allá.

Con México Canta se busca fortalecer la identidad cultural y promover la paz entre la juventud

México Canta es un concurso binacional de música organizado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad tanto de México como de Estados Unidos.

En su edición de 2026, el certamen ha logrado reunir a más de 16,000 talentos, con una participación masiva de jóvenes que buscan plataformas para expresar su creatividad de manera independiente.

La iniciativa busca que la música sea una herramienta para concientizar a las juventudes sobre la importancia de vivir en paz y alejados del consumo de sustancias y la violencia.

Se pretende reforzar el sentido de pertenencia y la identidad mexicana en las nuevas generaciones, especialmente entre los jóvenes mexicoestadounidenses, resaltando los lazos de amor, solidaridad y fraternidad que unen a las familias a ambos lados de la frontera.

El concurso funciona como una plataforma para que artistas que no pertenecen a los circuitos tradicionales de la industria musical puedan desarrollar su carrera y mostrar sus historias.

México Canta forma parte del eje de “Atención a las Causas” de la Estrategia Nacional de Seguridad, presentándose como una alternativa positiva frente a narrativas que idealizan el crimen organizado.