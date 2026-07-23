El cantante de reguetón El Bogueto agradeció a Claudia Sheinbaum por México Canta 2026 y asegura que se trata de una oportunidad para que jóvenes puedan seguir su sueño en la música.

“Gracias, presidenta, por impulsar iniciativas que abren puertas a las nuevas generaciones y por apoyar el talento que existe tanto en México como nuestros paisanos que viven en Estados Unidos” El Bogueto

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum de este jueves 23 de julio, se presentó la segunda edición del concurso musical México Canta 2026.

Esta iniciativa binacional busca fomentar el talento de jóvenes en México y Estados Unidos, promoviendo letras que rechacen la violencia y las adicciones.

El Bogueto agradecido con Sheinbaum por dar una oportunidad a jóvenes de seguir su sueño en la música con México Canta 2026

El Bogueto, cuyo nombre real es Armando Antonio Toledo Rosas, expresó su gratitud hacia la presidenta Claudia Sheinbaum durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Agradeció a la presidenta y al gobierno federal por las acciones emprendidas para brindar a las y los jóvenes de México y Estados Unidos la oportunidad de crecer con sus sueños artísticos.

Específicamente se mostró agradecido por el respaldo con México Canta 2026 al talento de los mexicanos que residen en el extranjero.

“Hoy se les está diciendo a miles de chavos y chavas de México y Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, con la creatividad, con el trabajo y la música. Muchas felicidades a los siete participantes que se presentan y a nuestros hermanos que nacieron en Estados Unidos” El Bogueto

El Bogueto destacó que para él era un “verdadero honor” formar parte de un proyecto que abre puertas a quienes desean vivir de la música y que inspirará a jóvenes de barrios.

Reconoció el esfuerzo que se realiza a través de México Canta en favor de la paz y contra las adicciones.

Destacó que el programa envía un mensaje motivador a miles de jóvenes, demostrando que es posible salir adelante mediante la creatividad, el trabajo y el talento musical.

Durante la presentación de México Canta 2026, El Bogueto canta su tema “Mi Barrio”

El Bogueto agradeció la existencia de espacios donde los nuevos talentos puedan contar sus historias desde la identidad y el orgullo de ser mexicanos, conectando con la gente “desde la verdad”.

Como parte de su respaldo a la iniciativa, en la que participa como embajador honorífico, El Bogueto interpretó su tema “Mi Barrio”, el cual busca generar conciencia sobre los riesgos de la delincuencia y promover la gratitud y la superación personal.

El tema habla específicamente del lugar de origen del cantante, sus raíces, la gente que lo vio crecer y las experiencias que lo formaron como persona y artista.

La letra enfatiza la importancia de ser agradecido y busca motivar a las y los jóvenes de los barrios y colonias para que tengan la iniciativa de cumplir sus sueños, demostrando que es posible lograr grandes metas sin importar el origen o la falta de oportunidades.

El tema también hace referencia a la fortaleza de los mexicanos que residen en Estados Unidos y su vínculo con la identidad mexicana.