Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum de este jueves 23 de julio, El Bogueto confesó que se encuentra en otro momento de su carrera en la que busca ‘cantarle al barrio’ de otra forma.

El Bogueto destacó que se sumó a México Canta 2026 para sumar su ‘granito de arena’ y cambiar la narrativa de su música.

“Me encuentro en una etapa en donde evolucioné, donde quise cambiar la narrativa de mi carrera. Empecé cantándole al barrio, a la calle de otra forma; justo hoy, con el tema que presenté, es de otra manera” El Bogueto

Al venir de Nezahualcóyotl, El Bogueto agradeció la existencia de espacios donde los nuevos talentos puedan contar sus historias y salir adelante para cumplir sus sueños.

El Bogueto busca cambiar su carrera al sumarse a México Canta 2026 y dejar su ‘granito de arena’

Armando Antonio Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto, manifestó que se encuentra en una etapa de su carrera donde ha evolucionado y busca cambiar la narrativa de su música.

El artista señaló que, aunque empezó “cantándole al barrio y a la calle”, ahora busca hacerlo de “otra forma”.

Su objetivo actual es que su mensaje sirva para que los jóvenes del barrio se motiven y tengan la iniciativa de cumplir sus sueños.

“Quiero que el mensaje para que los del barrio se motiven tenga la iniciativa de cumplir sus sueños. Me sumo a esto porque dejo la huella, dejo mi granito de arena porque sé que a un chamaco le va a servir” El Bogueto

Como ejemplo de su cambio de narrativa está la canción Mi Barrio, con la que busca crear conciencia sobre los riesgos de involucrarse en la delincuencia y resalta valores como la gratitud y el orgullo por sus raíces.

El Bogueto expresó su deseo de dejar su “granito de arena” para que otros jóvenes vean en su historia una prueba de que es posible lograr metas grandes viniendo de entornos con pocas oportunidades, basándose en el talento, el trabajo y la creatividad.

Las autoridades culturales ven la trayectoria de El Bogueto como un ejemplo de éxito independiente que permite a las juventudes construir narrativas propias desde sus comunidades, convirtiéndose en referentes positivos para las nuevas generaciones.

El Bogueto se sumó a México Canta 2026 para apoyar el desarrollo artístico de las juventudes

Al sumarse como embajador honorífico de México Canta 2026, El Bogueto respalda una iniciativa que busca promover letras libres de violencia y de apología de las adicciones.

El Bogueto se sumó a México Canta 2026 de manera voluntaria para apoyar el desarrollo artístico de las juventudes y promover contenidos con mensajes positivos.

Acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, para presentar a los primeros siete jóvenes mexico-estadounidenses que avanzaron a las semifinales del concurso.

El Bogueto dirigió un mensaje a los jóvenes de México y Estados Unidos, asegurando que “sí se puede salir adelante con el talento, la creatividad y el trabajo”.

Su presencia busca demostrar que la música es una vocación profesional y una herramienta para la construcción de paz y la prevención de adicciones.