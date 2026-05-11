El concurso México Canta 2 2026 anunció oficialmente durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaun, en donde se revelaron las etapas, requisitos y fechas de registro para su segunda edición.

México Canta 2 2026 esta dirigido a jóvenes intérpretes y compositores de música regional mexicana con propuestas libres de apología de la violencia.

La convocatoria de México Canta 2 2026 estará disponible del 11 de mayo al 10 de junio de 2026 a través del sitio oficial mexicocanta.gob.mx, donde podrán inscribirse solistas, duetos y ensambles.

Requisitos y registro para entrar a México Canta 2 2026

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Cultura y el Gobierno de México, en México Canta 2 2026 podrán participar jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses de entre 18 y 29 años.

Estos son los requisitos para participar en el concurso:

Tener entre 18 y 29 años

Ser mexicano o mexicoestadounidense

Participar como solista, dueto o ensamble

Presentar canciones que no hagan apología de la violencia

Interpretar música regional mexicana con fusión

Cantar en español, inglés, spanglish o lengua originaria Registro para México Canta 2 2026

¿Cómo será la selección de semifinalistas de México Canta 2 2026?

La segunda etapa de México Canta 2 2026 estará a cargo del Consejo Mexicano de la Música (CMM), que seleccionará a 7 semifinalistas mexicanos y 7 semifinalistas mexicoestadounidenses, es decir 14 semifinalistas.

Las fechas de anuncio para la etapa final de México Canta 2 2026 serán:

24 de julio: semifinalistas mexicoestadounidenses

31 de julio: semifinalistas mexicanos

La semifinal para participantes para los mexicoestadounidenses se realizará el domingo 23 de agosto de 2026 en el Million Dollar Theater ubicado en Los Ángeles.

En esta etapa participarán:

7 artistas mexicoestadounidenses

1 artista invitado

Además, el público elegirá mediante votación a 3 finalistas.

En el caso de los semifinalistas mexicanos, se elegirán a 7 artistas y 1 invitado especial el próximo domingo 30 de septiembre en el Teatro Ángela Peralta, en Mazatlán, Sinaloa.

¿Cómo será la final de México Canta 2 2026?

El 6 de septiembre 2026 habrá una recapitulación de semifinales con:

3 finalistas mexicanos

3 finalistas mexicoestadounidenses

1 participante adicional elegido como mejor cuarto lugar

En total competirán 7 finalistas y la etapa final de México Canta 2 2026 incluirá:

4 programas de televisión en vivo

Transmisión por medios públicos

Votación 100% del público

México Canta 2 2026 tendrá 3 ganadores, quienes recibirán un contrato discográfico nacional y uno transnacional.

La gran final de México Canta 2 2026 se celebrará el domingo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional en CDMX en donde estarán los finalistas y un invitado especial.

La votación también será 100% del público y habrá 3 ganadores en esta edición de México Canta 2.

Presentación especial de los ganadores de México Canta 2 el 15 de septiembre

Finalmente, como una forma de reconocimiento para los ganadores de México Canta 2, se presentarán el próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX.

Ellos serán los encargados de abrirle el concierto al artista especial invitado a la celebración por el Día de la Independencia de México.