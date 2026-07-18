La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tenía programado un viaje a Nueva York para presenciar la final del Mundial 2026 tras aceptar una invitación formal de Donald Trump.

El traslado, que se realizaría en un vuelo comercial desde Cancún, fue finalmente cancelado debido a las desfavorables condiciones meteorológicas en el destino estadounidense.

Fuentes del gobierno federal habrían confirmado que se están analizando diversas opciones para que la mandataria pueda llegar a Estados Unidos.

Entre las que se incluye esperar a que una aerolínea confirme otro vuelo o hasta la posibilidad de viajar en una aeronave de las Fuerzas Armadas.

Vuelo que llevaría a Claudia Sheinbaum a Nueva York es cancelado

El vuelo de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia Estados Unidos se canceló debido a las condiciones climatológicas que se presentaban en la ciudad de Nueva York.

Claudia Sheinbaum viajaría en el vuelo número 2973 de Delta Airlines, el cual partiría desde Cancún, Quintana Roo a Nueva York.

Vuelo de Claudia Sheinbaum a Nueva York fue cancelado (Captura de pantalla)

El despegue estaba programado inicialmente para las 15:40 horas; sin embargo, primero se demoró para las 17:25 y finalmente fue cancelado.

Claudia Sheinbaum tenía previsto asistir a la ceremonia de clausura y a la final del Mundial de Futbol 2026 en el MetLife Stadium, tras aceptar una invitación directa de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Ante la imposibilidad de viajar, la presidenta retomó su agenda de trabajo en Cancún, asistiendo a un evento de entrega de viviendas del Bienestar que previamente había suspendido para realizar el viaje.

Hasta el momento, la presidenta no ha confirmado el cambio de su itinerario para este sábado 18 de julio, así como tampoco la ruta alterna que tomaría para llegar al partido España vs Argentina.

Tras cancelación de su vuelo, Claudia Sheinbaum reitera que asistirá a la final del Mundial 2026

Aunque el vuelo comercial que tenía programado se canceló, la presidenta Claudia Sheinbaum aún mantiene en su agenda asistir a la final del Mundial 2026.

Así lo confirmó a través de un video donde reiteró su presencia en la final del Mundial 2026, luego de que consideró que era importante en términos diplomáticos que los tres países que fueron sedes se encuentren presentes.

Claudia Sheinbaum puntualizó que además su presencia es una muestra de que hay buena coordinación y colaboración con el gobierno de Estados Unidos.

El plan de Claudia Sheinbaum contempla permanecer en Estados Unidos el fin de semana para regresar a México el lunes 20 de julio por la mañana.

Para la final del Mundial 2026 coincidirán en el MetLife Stadium Claudia Sheinbaum, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sin embargo, hasta el momento no está prevista una reunión trilateral formal para abordar temas de agenda política o internacional.

La posibilidad de que haya una reunión oficial no se descarta definitivamente y dependerá de la agenda y disposición de los tres líderes durante el evento deportivo.