El Senado de la República confirmó la salida de la presidenta Claudia Sheinbaum de México para asistir a la final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.

De acuerdo con la información, Claudia Sheinbaum saldrá de México este sábado 18 de julio, asistirá a la final del Mundial 2026 el domingo 19 y regresará al país hasta el lunes 20 de julio.

A través de redes sociales, Laura Itzel Catillo confirmó que el Senado recibió la comunicación de la presidenta Sheinbaum sobre su asistencia a la final del Mundial 2026 y la salida del país rumbo a Estados Unidos.

Senado confirma salida de Sheinbaum de México para asistir a la final del Mundial 2026 (Captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum informa al Senado sobre su salida de México para la final del Mundial 2026

Este sábado 18 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum saldrá de México para viajar a Estados Unidos y estar presente en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 junto a Donald Trump y Mark Carney.

El acuse señala que Claudia Sheinbaum asistirá al evento en representación de México, que fue uno de los países coanfitriones del Mundial 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Senado confirma salida de Sheinbaum de México para asistir a la final del Mundial 2026 (@LauraI_Castillo)

Pese a que no asistió a ninguno de los partidos en México, Claudia Sheinbaum ya había adelantado que asistirá a la final del Mundial 2026 por invitación de Donald Trump y Gianni Infantino.

La gran final del Mundial 2026 se jugará entre las selecciones de España y Argentina el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium. El evento tendrá un show de medio tiempo con artistas como Shakira y BTS.