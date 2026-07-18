Querétaro vs América se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es 0-1 a favor de las Águilas. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 18 de julio.
Querétaro vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Querétaro 0-1 América es el pronóstico en el Estadio Corregidora, casa de los Gallos.
Pronóstico: Querétaro 0-1 América.
Querétaro vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs América, en la Jornada 1 de Liga MX en su Apertura 2026.
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Jaime Gómez, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra
- Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Carlo García, Fernando González y Jhojan Julio
- Delanteros: Mateo Coronel y Alí Ávila
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Dagoberto Espinosa, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
- Mediocampistas de contención: Alan Cervantes, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Brian Rodríguez e Isaías Violante
- Delantero: Henry Martín
Querétaro vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
Querétaro y América se enfrentan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX.
El partido es el sábado 18 de julio a las 21:00 horas, por Fox One.
- Partido: Querétaro vs América
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One