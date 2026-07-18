Querétaro vs América se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es 0-1 a favor de las Águilas. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 18 de julio.

Querétaro vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Querétaro 0-1 América es el pronóstico en el Estadio Corregidora, casa de los Gallos.

Pronóstico: Querétaro 0-1 América.

Querétaro vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs América, en la Jornada 1 de Liga MX en su Apertura 2026.

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Jaime Gómez, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra

Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Carlo García, Fernando González y Jhojan Julio

Delanteros: Mateo Coronel y Alí Ávila

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Dagoberto Espinosa, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja

Mediocampistas de contención: Alan Cervantes, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Brian Rodríguez e Isaías Violante

Delantero: Henry Martín

Querétaro vs América en la Liga MX (Fernando Monreal / MEXSPORT)

Querétaro vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

Querétaro y América se enfrentan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de Liga MX.

El partido es el sábado 18 de julio a las 21:00 horas, por Fox One.