Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, obtuvo un amparo para evitar actos de tortura, incomunicación o malos tratos mientras enfrenta el proceso judicial en su contra por presunto huachicol fiscal.

De acuerdo con la información, el amparo fue promovido por la defensa de Ernesto Ruffo y concedido por un secretario en funciones de juez federal con sede en Ensenada, en el estado de Baja California.

Otorgan amparo a Ernesto Ruffo contra tortura e incomunicación en proceso por huachicol

El pasado viernes 17 de julio inició la comparecencia de Ernesto Ruffo vía videoconferencia ante la jueza Alejandra Ramírez de la Vega. La diligencia se ha extendido hasta este sábado 18 de julio.

Aprueban amparo de Ernesto Ruffo contra tortura e incomunicación durante proceso por huachicol (IG: Ernesto Ruffo Appel )

De manera paralela, un juez federal de Ensenada otorgó un amparo a favor de Ernesto Ruffo para que no permanezca incomunicado ni sea sometido a actos de tortura durante el tiempo que permanezca bajo custodia.

Cabe mencionar que el amparo no deja sin efecto la orden de aprehensión en contra de Ernesto Ruffo ni implica su liberación, pero las autoridades deben garantizar que no se violen sus derechos humanos.

Los reportes señalan que la audiencia continúa y se prevé que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva oficiosa. En caso de imponerse esa medida cautelar, podría ser trasladado al penal federal del Altiplano.

Ernesto Ruffo fue detenido el pasado jueves en Ensenada como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal.