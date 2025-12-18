Con un Zócalo lleno de jóvenes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega gratuita de libros de la colección “25 para el 25″ del Fondo de Cultura Económica.

En total, Claudia Sheinbaum y su equipo entregaron 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años, con el objetivo de fomentar la lectura como un “acto de transformación”.

Es un acto de reflexión colectiva y de transformación, reflejo del momento histórico que vivimos.

Donde se dieron cita cientos de miles de jóvenes, quienes recibieron alguna copia de los libros de la colección “25 para el 25″ entregada por Claudia Sheinbaum.

Asimismo la presidenta de México, incentivó a los jóvenes a seguir leyendo en esta época donde las redes sociales dominan la conversación.

Pues las cosas que nos otorgan los libros no se encuentran en las redes sociales; al mismo tiempo que recordaba la defensa del derecho a la educación hace 39 años.

“Nunca nos hubiéramos imaginado hace 39 años, cuando luchábamos por el derecho a la educación, que íbamos a estar aquí defendiendo el derecho de las y los jóvenes a construir siempre un país mejor, a seguir transformando México y a seguir haciendo esto, que es un acto de reflexión colectiva y de transformación. La gran revolución de las conciencias que vive México en este momento histórico” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por su parte el director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, destacó que el objetivo de este esfuerzo internacional es que todo mundo en América Latina tengan acceso a un libro.

Mientras que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, celebró la iniciativa, pues democratiza la lectura; afirmando que leer enseña la importancia de soñar realidades diferentes y futuros distintos.

¿Cuáles son los libros de la colección “25 para el 25″ que entregó Claudia Sheinbaum?

La colección “25 para el 25″ que entregó Claudia Sheinbaum en el Zócalo, está compuesta por libros de de 27 autoras y autores latinoamericanos.

Además del evento encabezado por Claudia Sheinbaum, la colección “25 para el 25″ se repartirá en Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y Perú, entre otros.

La lista de títulos y autores de la colección “25 para el 25″ la conforman:

“Cómo tirar contra la muerte” de Juan Gelman

“Space Invaders” de Nona Fernández

“El vaso de leche y otras historias” de Manuel Rojas

“Poemas” de Raúl Zurita

“Los privilegios del olvido” de Piedad Bonnett

“Operación Carlota” de Gabriel García Márquez

“Poemas” de Roberto Fernández Retamar

“La muerte de Tyrone Power” de Miguel Donoso Pareja

“Las historias prohibidas de Pulgarcito” de Roque Dalton

“Réquiem por Teresa” de Dante Liano

“Vientos de primavera” Alaíde Foppa

“Week end en Guatemala” de Miguel Ángel Asturias

“Guerra en el paraíso” de Carlos Montemayor

“Disparos en la oscuridad” de Fabrizio Mejía Madrid

“Duermevelas” de Adela Fernández

“Zapatos para toda la vida y otros cuentos” de Guadalupe Dueñas

“Música concreta” de Amparo Dávila

“El zorro” de Sergio Ramírez

“Canto kechwa” de José María Arguedas

“Canto villano” de Blanca Varela

“La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara” de Eduardo Galeano

“Geografías” de Mario Benedetti

“Habla palabra” de Luis Britto García

“Los anarquistas expropiadores” de Osvaldo Bayer

“El infierno tan temido y otros cuentos” de Juan Carlos Onetti

“El atravesado” de Andrés Caicedo

“Mañana es lejos” de Eduardo Rosenzvaig