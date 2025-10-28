Claudia Sheinbaum -de 63 años de edad- confiesa que mantendrá a Paco Ignacio Taibo II al frente del Fondo de Cultura Económica pese a sus polémicas declaraciones.

“No, no, para nada, es un gran compañero y ya dijimos que vamos a hacer una colección especial de escritoras, autoras, mexicanas y latinoamericanas” Claudia Sheinbaum

A pesar de la polémica que generaron las descalificaciones que realizó la semana pasada a las mujeres escritoras Paco Ignacio Taibo II -de 76 años de edad-, Claudia Sheinbaum descartó removerlo del cargo.

Claudia Sheinbaum respalda a Paco Ignacio Taibo II y asegura que no habrá cambios en el Fondo de Cultura Económica

Durante la conferencia Mañanera del martes 28 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la permanencia de Paco Ignacio Taibo II al frente del Fondo de Cultura Económica.

De manera contundente, Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad de que Paco Ignacio Taibo II deje su cargo y lo llamó “un gran compañero”.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum aseguró que mantiene la propuesta de realizar una colección de libros únicamente escritos por autoras mexicanas y latinoamericanas.

Cabe recordar que Paco Ignacio Taibo II se mantiene al frente del Fondo de Cultura Económica desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Estas fueron las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II que causaron gran controversia

Paco Ignacio Taibo II se encuentra en medio de la controversia luego de los comentarios que realizó sobre la participación de las mujeres en la literatura.

“Si partimos de la cuota, dices, un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato ¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?” Paco Ignacio Taibo II, director del FCE

Y es que durante la conferencia matutina del 23 de octubre, Paco Ignacio Taibo II presentó una colección de libros que incluyó principalmente escritores hombres del siglo XX.

Declaró que los ejemplares que ha repartido el FCE a través del programa “25 para el 25″ son obras escritas mayoritariamente por escritores hombres. Esto porque considera que fueron los principales exponentes del llamado “Boom Latinoamericano”.

Sin embargo, lo que generó polémica es que Paco Ignacio Taibo II destacó que no repartiría publicaciones firmadas por autoras únicamente para cumplir una cuota de género.

De esta manera Paco Ignacio Taibo II demeritó el trabajo realizado por algunas escritoras. Las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II causaron gran controversia y es que fueron tachadas como misoginia.

Varias escritoras lamentaron que de los 25 libros editados para distribuir masivamente en la colección “25 para el 25” hay sólo siete escritoras, de las cuales tres son autoras mexicanas ya fallecidas.